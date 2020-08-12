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羅霈穎「28歲前男友」送花籃到靈堂　曝豁達愛情觀

記者翁新涵/台北報導
calendar_today2020-08-12 18:41:22

▲羅霈穎的28歲前男友，特地送花籃（右）到靈堂。（圖／羅霈穎臉書，記者陳明安攝）
▲羅霈穎的28歲前男友，特地送花籃（右）到靈堂。（圖／羅霈穎臉書，記者陳明安攝）
藝人羅霈穎3日被發現猝逝，享年59歲，但她生前其實已經早早跟好朋友預約了生日趴，準備在12日舉辦60歲大壽派對，因此親友仍決定幫她完成這個心願，在今（12日）晚舉辦冥誕趴，地點就選在靈堂，而羅霈穎生前邀請的18個朋友也都會在晚上7點齊聚，希望好好送羅妹妹一程。

特殊的是，羅霈穎的一位28歲前前男友，也特別送來花籃為她送別，但于美人透露，這位花籃署名Xiao Wang的荷蘭籍男朋友，「一聽到噩耗便相當傷心，第1天就想趕回來，但來台灣要隔離14天，所以我們勸他不要來。」

▲于美人（左）曝露羅霈穎的愛情觀。（圖／記者陳明安攝）
▲于美人（左）曝露羅霈穎的愛情觀。（圖／記者陳明安攝）
當講到羅妹妹的愛情觀，于美人則表示，她後來對愛情會那麼豁達，跟她的歷練有關係，「我相信很多女生在年輕的時候，都經歷過一些愛情，有人在愛情裡面成長，有人在愛情裡面墜落，羅妹妹也一樣，我記得她有跟我講過，我從來不進入不能結束的愛情。」

于美人於是問她結束一段感情的關鍵是什麼？「她跟我講2點，第1個是，我沒有辦法再付出更多的愛給這個人了，第2個是這個男生給太多了，他的愛我要不起，我也給不起，所以羅妹妹在愛情方面是很通透的人，很多人都知道該這樣做但卻學不會。」

▲▼Xiao
▲▼Xiao Wang花籃裡還附上一封信。（圖／記者陳明安攝）
▲▼Xiao
Xiao Wang花籃裡附的信上寫著：「親愛的Eva，很榮幸成為妳生命中的一部分，我透過妳的眼光，看到妳的世界和台灣，它們是那麼的特別，而妳對他人的善良、體貼和謙虛，以及妳到各處受到的尊敬，都深深啟發了我，我們一起度過許多美好愉快的時光，那些記憶將永遠被珍惜，而妳教我的處世之道，我也會繼續堅持下去，天堂很幸運擁有妳的靈魂，這個世界也會想念妳，並永懷感激！Xiao Wang」。

▲于美人燒羅妹妹最愛的化妝品、保養品和麻將給她。（圖／記者陳明安攝）
▲于美人燒羅妹妹最愛的化妝品、保養品和麻將給她。（圖／記者陳明安攝）
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關鍵字

靈堂 羅霈穎 XiaoWang 荷蘭 前男友

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