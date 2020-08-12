羅霈穎「28歲前男友」送花籃到靈堂　曝豁達愛情觀

特殊的是，羅霈穎的一位28歲前前男友，也特別送來花籃為她送別，但于美人透露，這位花籃署名Xiao Wang的荷蘭籍男朋友，「一聽到噩耗便相當傷心，第1天就想趕回來，但來台灣要隔離14天，所以我們勸他不要來。」
當講到羅妹妹的愛情觀，于美人則表示，她後來對愛情會那麼豁達，跟她的歷練有關係，「我相信很多女生在年輕的時候，都經歷過一些愛情，有人在愛情裡面成長，有人在愛情裡面墜落，羅妹妹也一樣，我記得她有跟我講過，我從來不進入不能結束的愛情。」
于美人於是問她結束一段感情的關鍵是什麼？「她跟我講2點，第1個是，我沒有辦法再付出更多的愛給這個人了，第2個是這個男生給太多了，他的愛我要不起，我也給不起，所以羅妹妹在愛情方面是很通透的人，很多人都知道該這樣做但卻學不會。」
Xiao Wang花籃裡附的信上寫著：「親愛的Eva，很榮幸成為妳生命中的一部分，我透過妳的眼光，看到妳的世界和台灣，它們是那麼的特別，而妳對他人的善良、體貼和謙虛，以及妳到各處受到的尊敬，都深深啟發了我，我們一起度過許多美好愉快的時光，那些記憶將永遠被珍惜，而妳教我的處世之道，我也會繼續堅持下去，天堂很幸運擁有妳的靈魂，這個世界也會想念妳，並永懷感激！Xiao Wang」。
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