專訪／頑童瘦子驚爆「身體可以賣」　洩心中最深的惡夢

而從3人團體變成一個人活動，瘦子也表示在表演的時候多少都會有一點孤單、寂寞的感覺，就連做宣傳都只有一個人，剛好最近難得合體一起演出，「距離上一次合體表演隔了很長時間，聽到熟悉的歌放出來，有種很熱血的感覺，那天大家也在台上玩得很開心。」演出結束後，3人還相約去小酌，感情沒有因為單飛而跟著一起散了。
瘦子的專輯《靈魂出竅》共收錄14首歌，他認為每一首歌都是他的孩子，所以選不出哪一首最好，但他透露歌曲《她沒在看我》的編曲喬滿久，「我希望我在念Rap的時候，聽起來像在唸一封信的語調，所以才一直在調整。」
這張專輯裡的歌曲MV，每一支都營造出了電影氛圍，談到未來是不是想要從事電影相關工作，瘦子坦言：「有好的電影劇本不排斥，可以試試看。」也自招自己愛玩，「好玩的東西容易讓我分心。」至於願不願意為了電影裸露，瘦子想了一下表示要根據劇本而定，隨後開玩笑的說：「我的身體可以賣！」讓全場的人笑翻。
為了這張專輯，瘦子特別跑去菲律賓旅行，且自主斷網，到一個沒有網路的小木屋寫歌，回想這段經歷，他說因為沒了網路，所以每一個小時，真的都是扎扎實實的一個小時，「天天6點起來，7點吃個早餐，之後寫寫歌，發現怎麼現在才中午！」也由於那個地方比較偏僻人不多，所以他曾經走到樹林時，被野狗包圍，讓他只能單獨面對，以恫嚇的姿態才讓自己脫離險境，回憶當時的情況，他呼出一口氣道：「心靈真的有被攻擊到。」
瘦子表示，那個時候也是他感到最寂寞的時候，而說到寂寞，他突然提到一直以來被一個「惡夢」所糾纏，「我夢到有一天我上台，準備上台囉，台下很多觀眾，音樂一下竟然不是我的歌，可大家在歡呼，但我不會唱，整個超尷尬，3秒內就下台了。」