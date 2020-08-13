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新鮮組合！林志玲接棒蔡依林　罕見合作搖滾天王

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-13 21:48:47

▲搖滾天王伍佰、林志玲一同代言外送平台。（圖 / Uber Eats 提供）
▲搖滾天王伍佰、林志玲一同代言外送平台。（圖 / Uber Eats 提供）

外送平台於今（13）日搶先公布搖滾歌手伍佰與全民姊姊林志玲成為最新雙代言人，這也是品牌首度男神配女神的超級組合。廣告將於明（14）日上線，揭開兩位巨星的美食口袋名單，同時欣賞伍佰老師及志玲姊姊活潑、逗趣的互動。

▲林志玲代言外送平台廣告。（圖
▲林志玲代言外送平台廣告。（圖 / Uber Eats 提供）
外送平台每一波廣告的代言人都得到熱烈討論，廣告中「今晚，我想來點」的洗腦台詞更創造一股食尚生活風潮，讓消費者隨時想到美食，就即刻打開  App 訂購享用。外送平台第三波的「今晚我想來點」雙代言人廣告，將由搖滾男神伍佰搭檔正能量女神林志玲，持續以另類、具有記憶點的創意推薦神級美味。

▲伍佰和林志玲互動幽默。（圖
▲伍佰和林志玲互動幽默。（圖 / Uber Eats 提供）
首波釋出的廣告中，打造出志玲姊姊最愛的夢幻粉紅色房間，與伍佰老師像「鋼鐵一樣的男子」形象充滿衝突感。為了讓老師大展歌喉，姊姊貼心從各種角度準備了大大小小的電風扇，對著老師送上滿滿「風力」，沒想到還不夠，姊姊只好加碼拿出兩支超強力吹風機，但身為搖滾男神的伍佰老師當然不滿足於此，直呼「擱來，催落去」，幽默的互動令人捧腹大笑。

關鍵字

蔡依林 新鮮 伍佰 林志玲 搖滾天王

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