遇疫情工作全延期　資深女星淡然：順著走

這首《什麼將把你帶走》是王小苗的詩作，改以音樂的方式來呈現，王小苗聽了歌曲後形容，「遇見了能理解自己的歌聲，詩中的感傷跟快樂都被萬芳的歌聲擁抱。萬芳很擅長以歌聲給予聽眾很有力量的陪伴，這首詩能藉由萬芳被歌唱出來，簡直太幸福了。」萬芳則分享，「第一次聽到這首歌的時候，實在是太喜歡太喜歡了，非常感動可以遇見這首歌，尤其最後那句『如果你忘了曾經愛我______說』。」
新專輯《給你們Dear All》原訂9月1日發行，其中每張都獨一無二的「永生壓花」限量特別版預購爆單破千張，在製作上面相當耗時，加上新專輯裡多首新歌在編曲好，甚至配唱好的狀態下，萬芳為了可以還原更貼近歌曲創作的情感，而一一砍掉重練。何樂音樂因此宣告新專輯將延期至9月17日發行，接連遇上台北小巨蛋演唱會、專輯延期，對此萬芳顯得淡然：「改期這件事我真的很平靜，順著走，這不是我個人的事，這是大家共同經歷的事，演唱會以及專輯只是延期，比起很多事真的是小事，祝福世界。」
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