遇疫情工作全延期　資深女星淡然：順著走

萬芳即將推出新專輯《給你們Dear

這首《什麼將把你帶走》是王小苗的詩作，改以音樂的方式來呈現，

▲萬芳推出新歌《什麼將把你帶走》。（圖／何樂音樂提供）

新專輯《給你們Dear All》原訂9月1日發行，其中每張都獨一無二的「永生壓花」限量特別版預購爆單破千張，在製作上面相當耗時，加上新專輯裡多首新歌在編曲好，甚至配唱好的狀態下，萬芳為了可以還原更貼近歌曲創作的情感，而一一砍掉重練。何樂音樂因此宣告新專輯將延期至9月17日發行，接連遇上台北小巨蛋演唱會、專輯延期，對此萬芳顯得淡然：「改期這件事我真的很平靜，順著走，這不是我個人的事，這是大家共同經歷的事，演唱會以及專輯只是延期，比起很多事真的是小事，祝福世界。」