宋智孝生女兒卻騙：妳爸死了　爆生父藏「學生小三」真相

以下有12集劇透，慎入！！！
愛情當了14年的單親媽，女兒荷妮的爸爸始終是個謎，期間大明星柳珍（宋鍾鎬 飾）、娛樂公司富二代兼老師的吳硯祐（具子成 飾）都曾被荷妮懷疑是生父，柳珍甚至誤會當年跟愛情一夜情、自認就是她爸爸，決定違背老闆也要對愛情母女「負責」，後來發現那一晚只是自己喝爛醉，愛情到他家幫收拾殘局而已。
愛情跟大悟大學時交往多年，最後不歡而散，雙方都不知道分手的真正原因，最新一集終於揭曉真相。她當年誤會大悟有小三，得知自己懷孕後傳訊給對方卻沒得到回應，心死離開首爾，14年後才發現簡訊跟來電記錄都被柳珍刪掉；大悟當年因家中欠債，努力打工籌錢，沒有心思善待愛情，2人每次見面就吵架，最後發現愛情突然消失，失戀後每天飲酒度日，過著行屍走肉的日子。
原來，大悟當年任職家教時，學生喜歡上他而藉酒壯膽到大悟家撲吻告白，這一幕被愛情撞見，「劈腿誤會」14年才真相大白。大悟原本重新出現在愛情面前，是想向對方報仇，未料相處期間再次愛上對方；他得知荷妮是自己女兒後，默默在她背後守護與照顧，看到女兒被同學家長及老師欺負，出面護女表示「我是她爸」，舉動嚇壞荷妮，劇情越來越精彩。《我們，愛過嗎？》可至Netflix收看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！