🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 娛樂

16年前經典台劇片段紅到國外　老外笑瘋：社交距離打架？

The China Post／綜合報導
calendar_today2020-08-14 20:30:00

▲經典台劇《紫禁之巔》片段紅到國外，老外全笑瘋。（圖／師傅YouTube）
▲經典台劇《紫禁之巔》片段紅到國外，老外全笑瘋。（圖／師傅YouTube）
全球面臨新冠肺炎疫情，各國紛紛呼籲民眾維持社交距離，沒想到近日有部10多年前的經典台劇片段再度被翻出，堪稱完美示範如何維持社交距離打架。

▲《紫禁之巔》雨中尬舞片段。（圖／師傅YouTube）
▲《紫禁之巔》雨中尬舞片段。（圖／師傅YouTube）
2004年由曾之喬、Gino、JR、王紹偉主演的經典台劇《紫禁之巔》雨中尬舞片段時隔16年意外在有美版PTT之稱的外國社群Reddit爆紅，引起外國網友熱烈討論。

一名網友於週二PO文寫道，「以前台劇演員就是這樣打架的。」內文附上《紫禁之巔》JR與Gino在雨中尬舞的經典橋段，只見兩人肩膀互撞，準備開始打架，接著卻尬起舞來，全程完全沒碰到對方。同時，飾演女主角的曾之喬在一旁大喊：「住手！你們不要再打了」，成為流傳多年的經典台詞。

▲《紫禁之巔》雨中尬舞片段時隔16年意外在有美版PTT之稱的外國社群Reddit爆紅，引起外國網友熱烈討論。（圖／Reddit）
▲時隔16年，《紫禁之巔》雨中尬舞片段在有美版PTT之稱的Reddit爆紅，引起外國網友熱議。（圖／Reddit）
經典台劇《紫禁之巔》描述晴天（JR飾）、天蠍（Gino）與小影（曾之喬 飾）之間的愛情故事，在當年紅極一時，創下超高收視率，也捧紅了了劇中演員，沒想到時隔16年竟登上國際，成為老外社群話題。

PO文引起網友熱議，紛紛留言表示，「這是在示範維持社交距離打架？」、「新好男孩回歸了」、「美國職業摔角可以和他們學一兩招」、「我一直想知道功夫結合舞力全開電影。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

老外 紫禁之巔 社交距離 台劇 新冠肺炎

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽