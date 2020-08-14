16年前經典台劇片段紅到國外　老外笑瘋：社交距離打架？

2004年由曾之喬、Gino、JR、王紹偉主演的經典台劇《紫禁之巔》雨中尬舞片段時隔16年意外在有美版PTT之稱的外國社群Reddit爆紅，引起外國網友熱烈討論。
一名網友於週二PO文寫道，「以前台劇演員就是這樣打架的。」內文附上《紫禁之巔》JR與Gino在雨中尬舞的經典橋段，只見兩人肩膀互撞，準備開始打架，接著卻尬起舞來，全程完全沒碰到對方。同時，飾演女主角的曾之喬在一旁大喊：「住手！你們不要再打了」，成為流傳多年的經典台詞。
經典台劇《紫禁之巔》描述晴天（JR飾）、天蠍（Gino）與小影（曾之喬 飾）之間的愛情故事，在當年紅極一時，創下超高收視率，也捧紅了了劇中演員，沒想到時隔16年竟登上國際，成為老外社群話題。
PO文引起網友熱議，紛紛留言表示，「這是在示範維持社交距離打架？」、「新好男孩回歸了」、「美國職業摔角可以和他們學一兩招」、「我一直想知道功夫結合舞力全開電影。」
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