16年前經典台劇片段紅到國外　老外笑瘋：社交距離打架？

全球面臨新冠肺炎疫情，各國紛紛呼籲民眾維持社交距離，沒想到近日有部10多年前的經典台劇片段再度被翻出，堪稱完美示範如何維持社交距離打架。

▲《紫禁之巔》雨中尬舞片段。（圖／師傅YouTube）

▲時隔16年，《紫禁之巔》雨中尬舞片段在有美版PTT之稱的Reddit爆紅，引起外國網友熱議。（圖／Reddit）

經典台劇《紫禁之巔》描述晴天（JR飾）、天蠍（Gino）與小影（曾之喬 飾）之間的愛情故事，在當年紅極一時，創下超高收視率，也捧紅了了劇中演員，沒想到時隔16年竟登上國際，成為老外社群話題。