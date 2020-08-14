A片導演出賣「老婆身體」賺資金　新片主角竟是兒子女友

以下有新集數劇透，慎入！！！
亨宇從事成人片導演工作，在拍攝時認識知名豔星慶子，2人最後結為夫妻。亨宇想拍正常電影、擺脫「A片導演」頭銜，因緣際會認識投資者，但對方卻是慶子粉絲，坦言是看在慶子的面子，才願意跟亨宇見面，甚至當著亨宇的面性騷擾慶子，讓亨宇不是滋味。
慶子為了老公，放下身段任投資者調侃，結果投資者卻對亨宇做出無理行為，慶子發飆向對方潑酒，合作直接破局。亨宇因無法拍電影，灌醉自己並酒後吐真言，責怪慶子「都是妳的錯」，慶子再度為了丈夫，約談投資者酒店見面，並在床上要對方簽下切結書，除了確保跟亨宇的合作條件，也要對方「不准對老公說髒話」，投資者爽快簽約，隔天致電亨宇，表示願意給電影劇本，並投資百億。
亨宇原本對於能拍電影感到開心，發現是老婆犧牲自己成就他的真相後，感到悲傷又難過。此外，亨宇還發現兒子跟自己過去執導的成人片女主角約會，他放下偏見，希望對方能好好跟兒子交往，畢竟她是兒子第一個喜歡上的女生，一番話讓一直被歧視的女生相當感動。《優雅的朋友們》可至愛奇藝台灣站收看。
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若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110