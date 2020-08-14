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A片導演出賣「老婆身體」賺資金　新片主角竟是兒子女友

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-14 20:13:42

▲劇中，金惠恩（右）犧牲色相跟投資者見面，幫老公爭取拍電影機會。（圖／愛奇藝台灣站）
▲劇中，金惠恩（右）犧牲色相跟投資者見面，幫老公爭取拍電影機會。（圖／愛奇藝台灣站）
韓劇《優雅的朋友們》播至第10集，A片導演趙亨宇（金盛吳 飾）因不想再拍成人片，「豔星」老婆姜慶子（金惠恩 飾）就去拜託投資者，疑似以上床為條件要求對方施捨劇本給老公，亨宇得知真相後氣憤不已；他同時發現，兒子正與自己曾合作過的AV女優交往，亨宇隱瞞跟兒子女友認識的事實，並希望她善待兒子、跟他交往。 

以下有新集數劇透，慎入！！！

▲劇中，投資者覬覦金惠恩美貌。（圖／愛奇藝台灣站）
▲▼劇中，投資者（上）覬覦金惠恩美貌，達成協議讓她老公拍電影。（圖／愛奇藝台灣站）
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亨宇從事成人片導演工作，在拍攝時認識知名豔星慶子，2人最後結為夫妻。亨宇想拍正常電影、擺脫「A片導演」頭銜，因緣際會認識投資者，但對方卻是慶子粉絲，坦言是看在慶子的面子，才願意跟亨宇見面，甚至當著亨宇的面性騷擾慶子，讓亨宇不是滋味。 

慶子為了老公，放下身段任投資者調侃，結果投資者卻對亨宇做出無理行為，慶子發飆向對方潑酒，合作直接破局。亨宇因無法拍電影，灌醉自己並酒後吐真言，責怪慶子「都是妳的錯」，慶子再度為了丈夫，約談投資者酒店見面，並在床上要對方簽下切結書，除了確保跟亨宇的合作條件，也要對方「不准對老公說髒話」，投資者爽快簽約，隔天致電亨宇，表示願意給電影劇本，並投資百億。 

亨宇原本對於能拍電影感到開心，發現是老婆犧牲自己成就他的真相後，感到悲傷又難過。此外，亨宇還發現兒子跟自己過去執導的成人片女主角約會，他放下偏見，希望對方能好好跟兒子交往，畢竟她是兒子第一個喜歡上的女生，一番話讓一直被歧視的女生相當感動。《優雅的朋友們》可至愛奇藝台灣站收看。

▲劇中，金盛吳（中）發現兒子女友是過去A片裡的女主角。（圖／愛奇藝台灣站）
▲劇中，金盛吳（中）發現兒子女友是過去A片裡的女主角。（圖／愛奇藝台灣站）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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AV女優 資金 成人電影 優雅的朋友們 A片導演

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