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畢書盡半夜餵奶不適應　1天只睡4小時體重狂掉

記者吳雨婕/台北報導
calendar_today2020-08-15 21:30:00

▲畢書盡提到當爸後最不適應的地方，就是半夜女兒會哭鬧，他跟老婆要輪流起來餵奶。（圖／PChome提供）
▲畢書盡提到當爸後最不適應的地方，就是半夜女兒會哭鬧，他跟老婆要輪流起來餵奶。（圖／PChome提供）
「PChome 狂禮88小巨蛋演唱會」於今（15）日在台北小巨蛋登場，表演陣容堅強，邀來華語樂壇3王3后庾澄慶（哈林）、周湯豪、Bii畢書盡、A-Lin、9m88、閻奕格及「嘻哈天團」頑童MJ116、八三夭等共8組卡司攻蛋。升格當爸的畢書盡，還透露最近照顧女兒因此瘦了2公斤。

一年一度七夕將到來，A-Lin談起七夕會怎麼慶祝，她表示每一年都一樣，「多陪彼此，一起開車回部落。」而姊姊黃莉最近宣布懷上第二胎，A-Lin笑說姊姊還開玩笑地要她準備好學費，讓她無奈又好笑，看著姊姊有喜訊，問A-Lin會不會也想拚下一胎，她表示一切順其自然。

▲A-Lin對於第二胎「順其自然」。（圖／記者吳雨婕攝,2020.08.15）
▲A-Lin對於第二胎「順其自然」。（圖／記者吳雨婕攝,2020.08.15）
叩關今年金曲獎最佳新人的9m88，頂著一頭紅色直短髮現身，新造型讓人耳目一新，對於二度站上小巨蛋舞台，她表示很興奮，對於成為本屆金曲獎最佳新人呼聲最高的歌手，9m88透露聽到入圍的消息很激動，「現在告訴自己平常心，得失心一定會有，一定希望自己得獎，評審喜歡什麼抓不到，得獎靠緣分。」

▲9m88談入圍金曲獎心情。（圖／記者吳雨婕攝,2020.08.15）
▲9m88談入圍金曲獎心情。（圖／記者吳雨婕攝,2020.08.15）
剛升格當爸的Bii畢書盡，則是提到日前的父親節與岳父岳母在家裡小聚，對於即將到來的七夕，他笑說本身沒在過七夕，但是會送禮物給老婆。而他也難得談起婚宴進度，「目前階段...所有狀況都要看一下，女兒也還小，之後要辦會跟親朋好友說。」說起升格當爸最不適應的事情，畢書盡提到，「女兒的凌晨時間會哭，會跟老婆一起餵奶，其他還好，沒什麼不適應的。」而他為了照顧女兒，有時候一天最多只睡到4小時，體重還因此掉了2公斤。

▲畢書盡透露當爸最不適應的地方。（圖／記者吳雨婕攝,2020.08.15）
▲畢書盡透露當爸最不適應的地方。（圖／記者吳雨婕攝,2020.08.15）

關鍵字

不適應 PChome狂禮88小巨蛋演唱會 畢書盡 七夕 Alin

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