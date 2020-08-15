畢書盡半夜餵奶不適應　1天只睡4小時體重狂掉

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狂禮88小巨蛋演唱會」於今（15）日在台北小巨蛋登場，表演陣容堅強，邀來華語樂壇3王3后庾澄慶（哈林）、周湯豪、Bii畢書盡、A-Lin、9m88、閻奕格及「嘻哈天團」頑童MJ116、八三夭等共8組卡司攻蛋。升格當爸的畢書盡，還透露最近照顧女兒因此瘦了2公斤。

一年一度七夕將到來，A-Lin談起七夕會怎麼慶祝，她表示每一年都一樣，「多陪彼此，一起開車回部落。」而姊姊黃莉最近宣布懷上第二胎，A-Lin笑說姊姊還開玩笑地要她準備好學費，讓她無奈又好笑，看著姊姊有喜訊，問A-Lin會不會也想拚下一胎，她表示一切順其自然。

▲A-Lin對於第二胎「順其自然」。（圖／記者吳雨婕攝,2020.08.15）

▲9m88談入圍金曲獎心情。（圖／記者吳雨婕攝,2020.08.15）