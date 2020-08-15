畢書盡半夜餵奶不適應　1天只睡4小時體重狂掉

一年一度七夕將到來，A-Lin談起七夕會怎麼慶祝，她表示每一年都一樣，「多陪彼此，一起開車回部落。」而姊姊黃莉最近宣布懷上第二胎，A-Lin笑說姊姊還開玩笑地要她準備好學費，讓她無奈又好笑，看著姊姊有喜訊，問A-Lin會不會也想拚下一胎，她表示一切順其自然。
叩關今年金曲獎最佳新人的9m88，頂著一頭紅色直短髮現身，新造型讓人耳目一新，對於二度站上小巨蛋舞台，她表示很興奮，對於成為本屆金曲獎最佳新人呼聲最高的歌手，9m88透露聽到入圍的消息很激動，「現在告訴自己平常心，得失心一定會有，一定希望自己得獎，評審喜歡什麼抓不到，得獎靠緣分。」
剛升格當爸的Bii畢書盡，則是提到日前的父親節與岳父岳母在家裡小聚，對於即將到來的七夕，他笑說本身沒在過七夕，但是會送禮物給老婆。而他也難得談起婚宴進度，「目前階段...所有狀況都要看一下，女兒也還小，之後要辦會跟親朋好友說。」說起升格當爸最不適應的事情，畢書盡提到，「女兒的凌晨時間會哭，會跟老婆一起餵奶，其他還好，沒什麼不適應的。」而他為了照顧女兒，有時候一天最多只睡到4小時，體重還因此掉了2公斤。
不適應 PChome狂禮88小巨蛋演唱會 畢書盡 七夕 Alin