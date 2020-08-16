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被72歲資深前輩示愛　男星害羞嚇傻：是在哈囉？

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-16 21:00:00

▲曾子益（右）被資深前輩吳秀珠示愛。（圖 / 華視提供）
▲曾子益（右）被資深前輩吳秀珠示愛。（圖 / 華視提供）

迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》劇中患有失智症的老姑婆（吳秀珠飾）病況越來越嚴重，一直覺得自己還是高中時的自己，連自己的孫姪女林緹愛（嚴正嵐飾）也不認得，更錯認林緹愛的男友何文漢（曾子益飾）就是自己過往的情人陳暉，上演祖孫兩人共搶一男的戲碼。

▲劇中曾子益跟嚴正嵐是一對。（圖
▲劇中曾子益跟嚴正嵐是一對。（圖 / 華視提供）
《老姑婆的古董老菜單》曾子益一人分飾兩角，除了扮演林緹愛的男友何文漢，也是老姑婆年輕時的情人陳暉，因戲中吳秀珠的失智症，導致她記憶停留在年輕的時候，意外造成姑婆與姪女共搶一男的情景，曾子益提到自己在拍這場戲時，看到吳秀珠含情脈脈地看著他時表示:「真的很害羞！」對於吳秀珠專業又不笑場的演出很敬佩，為了調適自己只能儘量不去想劇情，讓一切自然發生，所以在聽到戲中老姑婆嬌羞的呼喚聲時，很自然的身體就做出反應，覺得這位長輩「是在哈囉嗎？」

▲吳秀珠（左）患有失智症。（圖
▲吳秀珠（左）患有失智症。（圖 / 華視提供）
戲中意外上演的三角戀，也讓曾子益回憶起自己曾經遭到對方劈腿的經驗，他說:「當時發現真相時，真的是驚訝到不能呼吸，不過事後想想也不能去責怪對方，很多事情也是自己造成的，以為自己給了對方最好的保護跟照顧，但別人的感受也許是一層層的壓力」，覺得這個角色個性背景都跟自己很相似，所以這次飾演何文漢的時候，很快就進入狀況，整齣戲幾乎沒有NG。

關鍵字

資深前輩 是在哈囉 示愛 失智症 老姑婆的古董老菜單

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