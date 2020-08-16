Sandy過30歲生日「偶像降臨」　吳宗憲只為愛女登金鐘

吳宗憲與女兒Sandy今（16）日錄製節目《小明星大跟班》時，巧逢Sandy的30歲生日，主辦單位特地為此舉辦一場驚喜慶生會，並邀請小鐘、薔薔、大根等藝人一同共襄盛舉，Sandy許願《小明星大跟班》能繼續收視長紅，吳宗憲則說希望能因為這個節目和女兒一同拿下金鐘，還喊話絕對不會和陳漢典、Lulu同台。
由於主辦單位把慶生會流程保密到家，不僅主角Sandy毫不知情，連吳宗憲也被蒙在鼓裡，正當2人一如往常地準備開場時，突如其來的《生日快樂歌》響徹全場，讓Sandy又驚又喜的表示：「太感謝啦！」
趁著Sandy還沒反應過來，主辦單位趁機將訂製的翻糖蛋糕推上場，瞬間讓全場少女心大噴發，並拱著Sandy許下生日願望，她表示：「希望《小明星大跟班》能繼續收視長紅，我們能做更多越來越有趣的單元，也希望阿咪老師，拜託不要在講鬼故事的時候嚇我啦！」
一旁的吳宗憲則對Sandy喊話：「希望我們能再因為這個節目，再上台（金鐘獎）一次，那個漢典跟Lulu一天到晚叫我跟他們一起上，我才想跟妳（Sandy）一起上台，才不要跟他們咧！」未料女兒聽了竟不以為意表示：「可是今年金鐘獎剛好跟你生日同一天，我覺得衰的機率很高。」氣得吳宗憲脫口：「妳是在傷口上灑鹽嗎？妳得獎我沒有！是這個意思嗎？」一來一往互鬥的模樣讓全場笑翻。
此外，主辦單位突然預告有一位神秘嘉賓即將驚喜現身，Sandy疑惑的表示：「我朋友不多，昨天我跟所有朋友都吃過一輪飯了耶！讓我想想還有誰會來。」緊接著下一秒攝影棚的電視機中出現了一位巨星，那就是Sandy從小到大最喜歡的楊丞琳！看著楊丞琳親自錄製的祝福影片，Sandy的眼淚早已在眼眶中打轉，吳宗憲馬上在一旁解釋：「她從小就很喜歡丞琳，每次只要我出去錄影，她都會一直和我說有遇到丞琳一定要請她簽名，還要知道丞琳的動向。」（編輯：侯家瑜）