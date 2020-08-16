確診新冠肺炎後遭斥「最壞榜樣」　女星親上火線回應

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐香港，24歲的女歌手施匡翹上月證實自己染疫，成為香港首位確診的藝人，14日她康復出院，不過有位讀者卻爆料她未接受藥物治療，而施匡翹也親自透過IG回應此事。
有署名「現役Dirty Team醫生」的人在網路上撰文，指控施匡翹住院期間，堅持不接受藥物治療，影響其他確診者，且她住院時間長達24天，撰文者認為施匡翹病情不輕，恐增加醫護人員風險，更直接痛批她是「最壞的榜樣」。
對此，施匡翹在IG上表示自己整個住院過程，都遵從醫生的診斷和安排，以及每天和醫護人員保持聯絡，「主診醫生建議我不用藥，因為我一直沒有特別的病徵和年齡不大，一般會慢慢好起來，在完全信任主診醫生的專業下，選擇最合適的治療方法」，施匡翹最後也感謝醫護人員的細心照料，對於自己能重拾自由的那一刻，令她十分感動。（編輯：侯家瑜）
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