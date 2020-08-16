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確診新冠肺炎後遭斥「最壞榜樣」　女星親上火線回應

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-16 21:10:27update2020-08-16 21:17:53

▲施匡翹確診後遭控拒絕藥物治療，本人親自回應。（圖／施匡翹IG）
▲施匡翹確診後遭控拒絕藥物治療，本人親自回應。（圖／施匡翹IG）

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐香港，24歲的女歌手施匡翹上月證實自己染疫，成為香港首位確診的藝人，14日她康復出院，不過有位讀者卻爆料她未接受藥物治療，而施匡翹也親自透過IG回應此事。 

有署名「現役Dirty Team醫生」的人在網路上撰文，指控施匡翹住院期間，堅持不接受藥物治療，影響其他確診者，且她住院時間長達24天，撰文者認為施匡翹病情不輕，恐增加醫護人員風險，更直接痛批她是「最壞的榜樣」。 

對此，施匡翹在IG上表示自己整個住院過程，都遵從醫生的診斷和安排，以及每天和醫護人員保持聯絡，「主診醫生建議我不用藥，因為我一直沒有特別的病徵和年齡不大，一般會慢慢好起來，在完全信任主診醫生的專業下，選擇最合適的治療方法」，施匡翹最後也感謝醫護人員的細心照料，對於自己能重拾自由的那一刻，令她十分感動。（編輯：侯家瑜） 

▲施匡翹IG全文。（圖／施匡翹IG）
▲施匡翹IG全文。（圖／施匡翹IG）
▲施匡翹表示自己整個住院過程都遵從醫生的診斷及安排。（圖／施匡翹IG）
▲施匡翹表示自己整個住院過程都遵從醫生的診斷及安排。（圖／施匡翹IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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確診 藥物治療 回應 施匡翹 最壞榜樣

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