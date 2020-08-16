確診新冠肺炎後遭斥「最壞榜樣」　女星親上火線回應

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐香港，24歲的女歌手施匡翹上月證實自己染疫，成為香港首位確診的藝人，14日她康復出院，不過有位讀者卻爆料她未接受藥物治療，而施匡翹也親自透過IG回應此事。





有署名「現役Dirty Team醫生」的人在網路上撰文，指控施匡翹住院期間，堅持不接受藥物治療，影響其他確診者，且她住院時間長達24天，撰文者認為施匡翹病情不輕，恐增加醫護人員風險，更直接痛批她是「最壞的榜樣」。



