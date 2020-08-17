全球城市小姐選美開跑　聽障佳麗亮麗登場超吸睛

張語珊和王筱萍是聽障學員，2人五官精緻，個性活潑外向，健美的外型相當吸睛。26歲的陳群薇表示，希望能挑戰自己在舞台上的爆發力。醫學系3年級的學生林佳蘭則表示，雖然平常課業繁重，但參加選美比賽能讓開拓不同的視野。王廷御本身是業餘模特兒，之前曾在香港工作遇到來自泰國的選美佳麗，讓他感受到經過選美比賽的洗禮後，舞台經驗可以更加豐富，所以決定參賽。
「活力開放·築夢城市」是今年全球城市形象大使的主軸，雖然受到新冠肺炎疫情影響，部分賽區採取線上比賽，但台灣對抗疫情成績斐然，因此將於8月29日在台北圓山飯店舉行。日前經過激烈初選後，進入總決賽的學員，目前正積極訓練中，大會找來重量级魔鬼體能教練王惠萱指導學員。「選美教母」張如君表示，台灣一向都是各賽區的指標，年輕人都希望透過這個舞台與世界接軌，挑戰自己也學習世界觀，因此今年出現參賽大爆炸狀態。
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