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全球城市小姐選美開跑　聽障佳麗亮麗登場超吸睛

記者臺孝婷/綜合報導
calendar_today2020-08-17 14:48:38

▲張語珊（右）和王筱萍是聽障學員，2人克服身體障礙，表現亮眼。（圖／中華全球城市選拔協會提供
▲張語珊（右）和王筱萍是聽障學員，2人克服身體障礙，表現亮眼。（圖／中華全球城市選拔協會提供
第15屆全球城市形象大使暨全球城市小姐先生台灣賽區選拔大賽將在8月29日舉行，由於台灣疫情趨緩，今年參賽狀況相當踴躍，除了有業餘模特兒、護理人員和醫學系學生以外，還有聽障學員參賽，競爭空前激烈。

▲體能教練王惠萱（右）指導學員進行訓練。(圖／中華全球城市選拔協會提供)
▲體能教練王惠萱（右）指導學員進行訓練。(圖／中華全球城市選拔協會提供)
張語珊和王筱萍是聽障學員，2人五官精緻，個性活潑外向，健美的外型相當吸睛。26歲的陳群薇表示，希望能挑戰自己在舞台上的爆發力。醫學系3年級的學生林佳蘭則表示，雖然平常課業繁重，但參加選美比賽能讓開拓不同的視野。王廷御本身是業餘模特兒，之前曾在香港工作遇到來自泰國的選美佳麗，讓他感受到經過選美比賽的洗禮後，舞台經驗可以更加豐富，所以決定參賽。

▲大會主席MEI
▲大會主席MEI YEN（第2排中間）為年輕人打造國際舞台。(圖／中華全球城市選拔協會提供)
「活力開放·築夢城市」是今年全球城市形象大使的主軸，雖然受到新冠肺炎疫情影響，部分賽區採取線上比賽，但台灣對抗疫情成績斐然，因此將於8月29日在台北圓山飯店舉行。日前經過激烈初選後，進入總決賽的學員，目前正積極訓練中，大會找來重量级魔鬼體能教練王惠萱指導學員。「選美教母」張如君表示，台灣一向都是各賽區的指標，年輕人都希望透過這個舞台與世界接軌，挑戰自己也學習世界觀，因此今年出現參賽大爆炸狀態。

▲張如君鼓勵年輕人參加選美比賽，增加世界觀。(圖／中華全球城市選拔協會提供)
▲張如君鼓勵年輕人參加選美比賽，增加世界觀。(圖／中華全球城市選拔協會提供)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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佳麗 聽障 吸睛 選美 全球城市小姐

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