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專訪／趙自強兒童劇團撐過疫情　「對團員承諾得扛起來」

記者薛羽彤/專訪
calendar_today2020-08-17 19:31:46update2020-08-17 20:37:43

▲趙自強對團員有著承諾。（圖 / 記者陳思誼攝）
▲趙自強對團員有著承諾。（圖 / 記者陳思誼攝）
趙自強除了是藝人，還是「如果兒童劇團」團長，致力於兒童劇團20年，這回卻因疫情險些面臨歇業危機，他坦言一開始比較悲觀，「我知道傳染病來的時候，兒童劇團第一個優先要停止。」

▲趙自強除了是藝人，也是如果兒童劇團團長。（圖
▲趙自強（中）除了是藝人，也是如果兒童劇團團長。（圖 / 翻攝如果兒童劇團臉書）
談到兒童劇團生存危機，趙自強表示，儘管2003年曾碰過SARS，當時就已經知道傳染病帶來的危機，不過所幸SARS疫情 3、4個月就結束。而這次新型冠狀病毒肺炎延燒半年，從過年期間爆發至6月，劇團都沒有可舉行的活動，營運情況岌岌可危，政府6月解封，7月初票房卻只有賣出2、3成，演藝圈內、圈外的朋友幫忙傳遞消息，讓不少家長帶小孩來看戲，也讓過去不少支持者購買愛心代用券，請公益團體來看戲，這些來自各方的幫助，讓劇團得以撐過今年。

▲趙自強的如果兒童劇團受到疫情影響。（圖
▲趙自強的如果兒童劇團受到疫情影響。（圖 / 翻攝如果兒童劇團臉書）
回想剛面臨新冠肺炎衝擊時，趙自強身為團長得背起30幾位團員的薪水開銷，當然他也想過最壞的狀況，只是他也笑說「一個公司要倒，要有錢才能倒」，更一度悲觀的想，如果情況繼續惡化下去，每個月開銷150萬元的劇團，9月恐面臨歇業危機。前面6個月怎麼挺過去的？除了文化部紓困金補助，他自己掏了將近900萬元出來，趙自強體認到：「不只是顧戲、劇團的作品好不好，還要顧團員、以及團員的房租，劇場夢還是要建築在現實上。」所幸一個月一個月撐過來，目前資金情況，趙自強表示，可以撐到過年前沒有問題。

▲因哈格比颱風劇場淹水，道具、戲服也慘被淹濕。（圖
▲因哈格比颱風導致劇場淹水。（圖 / 翻攝如果兒童劇團臉書）
而8月初，哈格比颱風為台灣帶來風雨，「如果兒童劇團」也成受災戶，一樓慘爆水管，讓趙自強苦笑：「我希望平平淡淡，但戲劇性總是跟著我。」大雨讓劇團道具、服裝泡水，演出也被迫暫停，排練場的地板也被水淹到撬開，大家想辦法盡量搶救，讓趙自強十多年沒見面的朋友，一開口就要捐錢給劇團，「他自己辦演唱會的，也卡在疫情當中，我很感動，金額大小不是最重要。」

▲趙自強經營兒童劇團一路以來挺過不少困難。（圖
▲趙自強經營兒童劇團一路以來挺過不少困難。（圖 / 記者陳思誼攝）
事實上，淹水對劇團來說，真的是小意思，之前曾遇過八八風災、331地震，趙自強說：「地震我們還在台上表演，台下觀眾嚇死全跑光。」或是花了800多萬搞一部戲，最後收回不到300萬；更別說遇過小偷闖空門，10幾萬現金整筆被偷走。從趙自強口中說出的這些狀況，聽起來似乎都已經都是小事，那是因為他知道，他要撐起的是30多人的生活薪資，他不能倒下，遇到困難只能解決。一如這次遇上疫情，不只趙自強爸媽因為擔心他而說：「你能不能留點錢給自己」，甚至企業界前輩都要他停一下，但他認為：「現在做的事是被祝福的，是我堅持下去的最大的力量。」

很多愛他的人為了他好，希望疫情期間他能緩一緩，但趙自強心裡很明白，「我這一停，10幾年夥伴、家庭怎麼辦，不能這樣！人做一個夢的時候，就是一個承諾，跟你一起做夢的人就是一個承諾，你得扛起來。做的事是被祝福、被期待的，不該自己先說放棄！」

▲儘管旁人勸導，趙自強仍不願讓劇場停擺。（圖
▲儘管旁人勸導，趙自強仍不願讓劇場停擺。（圖 / 翻攝如果兒童劇團臉書）
至於比起其他劇團，趙自強透露當初會選擇兒童劇團，是因為舞台劇出身的他，當時常到醫院為病童表演，看著小朋友歡樂的表情，也帶給他繼續表演下去的動力，「那時候就覺得，將來有能力，我就繼續為小朋友表演，感受當年的熱情，小朋友都笑著的模樣，覺得這是我該做的事情」，因此即使有戲劇、主持等演藝工作忙碌，他仍完成自己的夢想，卻樂此不疲，因為在他心中：「為小朋友表演很高興，好像我做的事是很快樂的事，心很定，沒什麼猶豫的。」

 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

如果兒童劇團 趙自強 疫情 承諾 新冠肺炎

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