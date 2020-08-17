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《中國新說唱2020》選手獻愛意　張靚穎被撩露出羞澀笑臉

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 15:10:57update2020-08-17 17:59:37

▲《中國新說唱2020》選手獻愛意，張靚穎（右）露出羞澀笑臉。（圖／愛奇藝台灣站提供）
▲《中國新說唱2020》選手獻愛意，張靚穎（右）露出羞澀笑臉。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《中國新說唱2020》於14日首播，張靚穎在評選時碰巧都遇到高顏值選手，其中一位在得到張靚穎給的晉級金項鍊後，甜甜地在張靚穎的耳邊向她告白「我喜歡妳」，逗得張靚穎露出少女般的羞澀笑臉。

日前節目在錄影片場舉辦《全民搞哈開團日》媒體探班，廠牌主理人吳亦凡、潘瑋柏、張靚穎、GAI周延分享身為廠牌主理人及對自己廠牌看法，其中張靚穎大方表示顏值會是她評判的標準之一，「雖先談實力，但視覺上也希望能奪人眼球」，她也強調不是個人偏好，是幫螢幕前姊妹們想的。雖然是新導師，但張靚穎也不馬虎，靠著她沉穩的大姐風範給於建議，拉近了跟選手們的距離，消除選手們的緊張感，成功搏得選手們的喜愛與認同。

身為節目「四朝元老」的潘瑋柏表示以前只要負責選手們的風格、音樂，現在當了廠牌製作人就像是經紀人一樣，保證會在吃喝玩樂生活上全方位安排好，搬水、搬行李都沒問題。潘瑋柏也自稱「福氣柏」，幽默開自己身材玩笑，自嘲自己身體比較圓一點看起來很有福氣，說自己都帶給過去跟他有緣分的Rapper好運，想用好運體質藉此為自己拉票，呼喚Rapper們來他的廠牌，而吳亦凡的看法則和潘瑋柏不同，開玩笑地說「我是要當老闆的，重要的是不能虧」，充分展現對自己廠牌和主理人身分的野心。（編輯：侯家瑜） 

▲潘瑋柏幽默開自己身材玩笑。（圖／愛奇藝台灣站提供）
▲潘瑋柏幽默開自己身材玩笑。（圖／愛奇藝台灣站提供）
▲張靚穎表示顏值會是她評判的標準之一。（圖／愛奇藝台灣站提供）
▲張靚穎表示顏值會是她評判的標準之一。（圖／愛奇藝台灣站提供）

關鍵字

張靚穎 被撩 中國新說唱2020 獻愛意 羞澀笑臉

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