《中國新說唱2020》選手獻愛意　張靚穎被撩露出羞澀笑臉

《中國新說唱2020》於14日首播，張靚穎在評選時碰巧都遇到高顏值選手，其中一位在得到張靚穎給的晉級金項鍊後，甜甜地在張靚穎的耳邊向她告白「我喜歡妳」，逗得張靚穎露出少女般的羞澀笑臉。





日前節目在錄影片場舉辦《全民搞哈開團日》媒體探班，廠牌主理人吳亦凡、潘瑋柏、張靚穎、GAI周延分享身為廠牌主理人及對自己廠牌看法，其中張靚穎大方表示顏值會是她評判的標準之一，「雖先談實力，但視覺上也希望能奪人眼球」，她也強調不是個人偏好，是幫螢幕前姊妹們想的。雖然是新導師，但張靚穎也不馬虎，靠著她沉穩的大姐風範給於建議，拉近了跟選手們的距離，消除選手們的緊張感，成功搏得選手們的喜愛與認同。



