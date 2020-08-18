《甄嬛傳》女星隔7年拍古裝劇　差點脫口現代詞「哇賽」

《大明錦衣衛》改編自知名網路作家藍色獅著作的《錦衣之下》小說，劇情描述錦衣衛陸繹，與身世為謎的女捕快袁今夏，兩人因一樁離奇命案相識，從互相敵對的關係，聯手辦案並逐漸對彼此信任的故事。本劇由實力派演員任嘉倫和譚松韻主演，而劇中的反派角色則是由《步步驚心》的九阿哥韓棟來飾演。



▲任嘉倫過去曾演出過多部古裝劇。（圖 / 中天提供） 在《大明錦衣衛》飾演男主角陸繹的任嘉倫，過去曾演出過多部古裝劇，像是《通天狄仁傑》、《大唐榮耀》，也和李易峰、趙麗穎合作過，當被問到這次角色和過去的不同時，任嘉倫說道：「劇中整個人透露著一種別人不好親近的感覺，可能在別的劇裡，很少能遇到這樣一個吸引我的角色！｣對於劇中出現很多高難度打戲的橋段，也讓任嘉倫感嘆：「這部戲的打戲挺有難度的！｣需要常去練習和磨練。



▲譚松韻（左）在台詞的部分下了不少苦功。（圖 / 中天提供） 而劇中飾演女主角袁今夏的譚松韻，與任嘉倫相比已時隔多年沒拍攝古裝劇，上一部還是7年前《後宮甄嬛傳》中的淳貴人，也讓她拍攝時特別擔心：「剛開始還挺怕不適應的，畢竟很久沒拍古裝，而且現代戲拍多了，很多現代戲的東西像是『哇賽』這種，所以特別注意台詞的講究。｣讓她在台詞的部分下了不少苦功，對於第一次拍攝古裝懸疑劇，譚松韻也表示非常過癮：「因為我自己很喜歡看東野圭吾推理，所以正好在戲裡過推理癮！」



