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陳雅琳臉書粉專一夕遭駭　頭像變成「莫名其妙的女人」

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-08-18 09:37:26update2020-08-18 09:45:05

▲主播陳雅琳臉書粉專遭駭，頭像被換成不明女子。（圖／陳雅琳臉書）
▲主播陳雅琳臉書粉專遭駭，頭像被換成不明女子。（圖／陳雅琳臉書）

54歲資深主播陳雅琳，因自幼家貧、性格堅忍，素有「阿信主播」封號，就時事針砭、人道關懷做出多則優質報導的她，臉書粉專有超過4萬人關注，不料，陳雅琳近來治療眼疾期間，粉絲專頁遭駭客盜用，即便求助警方，仍無法救回多年心血，「痛心疾首地宣佈，這個粉專得放棄了，一切就從頭來吧！」

▲陳雅琳首度報獎，就入圍金鐘。（圖／年代提供，2018.08.30）
▲陳雅琳新聞閱歷豐富。（圖／年代提供）
陳雅琳的粉專貼文昨（17日）全改成宣布緊急訊息，「親愛的粉絲朋友們：這個粉絲專頁被不肖人士盜用了，我已經報案了，但經過幾天奮戰，還是無法搶回！如果您有注意的話，會看到我多年來所有用心撰寫的貼文已全部歸零，大頭貼也一度被改為一位莫名其妙的女人！」

為避免粉絲受騙，陳雅琳利用短暫時間發布聲明，正式告別舊粉專，呼籲粉絲到新開的粉專按讚追蹤。事實上，不只陳雅琳，近期有多位名人、網紅的粉絲團一夕之間全消失，雖然經追查不全是駭客所為，但已讓靠社群網站生存、經營網路聲量的公眾人物人人自危。（編輯：楊穎軒）

▲陳雅琳4萬多人追蹤的粉專遭駭。（圖／陳雅琳臉書）
▲陳雅琳4萬多人追蹤的粉專遭駭。（圖／陳雅琳臉書）
▲陳雅琳重創新的粉絲專頁。（圖／陳雅琳臉書）
▲陳雅琳重創新的粉絲專頁。（圖／陳雅琳臉書）

關鍵字

臉書粉專 陳雅琳 阿信主播 粉專被盜 資深主播

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