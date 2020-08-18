陳雅琳臉書粉專一夕遭駭　頭像變成「莫名其妙的女人」

54歲資深主播陳雅琳，因自幼家貧、性格堅忍，素有「阿信主播」封號，就時事針砭、人道關懷做出多則優質報導的她，臉書粉專有超過4萬人關注，不料，陳雅琳近來治療眼疾期間，粉絲專頁遭駭客盜用，即便求助警方，仍無法救回多年心血，「痛心疾首地宣佈，這個粉專得放棄了，一切就從頭來吧！」



▲陳雅琳新聞閱歷豐富。（圖／年代提供） 陳雅琳的粉專貼文昨（17日）全改成宣布緊急訊息，「親愛的粉絲朋友們：這個粉絲專頁被不肖人士盜用了，我已經報案了，但經過幾天奮戰，還是無法搶回！如果您有注意的話，會看到我多年來所有用心撰寫的貼文已全部歸零，大頭貼也一度被改為一位莫名其妙的女人！」



為避免粉絲受騙，陳雅琳利用短暫時間發布聲明，正式告別舊粉專，呼籲粉絲到新開的粉專按讚追蹤。事實上，不只陳雅琳，近期有多位名人、網紅的粉絲團一夕之間全消失，雖然經追查不全是駭客所為，但已讓靠社群網站生存、經營網路聲量的公眾人物人人自危。（編輯：楊穎軒）



▲陳雅琳4萬多人追蹤的粉專遭駭。（圖／陳雅琳臉書） ▲陳雅琳重創新的粉絲專頁。（圖／陳雅琳臉書）