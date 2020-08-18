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和小薰拍床戲哭到想吐　男星「愛到無法自拔」

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-18 13:38:17

▲柯朋宇（右）和小薰拍床戲爆哭。（圖 / 七十六号原子提供）
▲柯朋宇（右）和小薰拍床戲爆哭。（圖 / 七十六号原子提供）

演員柯朋宇在《追兇500天》中演出小薰（黃瀞怡）小男友，兩人在劇中見面不是親熱戲就是床戲，拍攝床戲時為了進入狀況，導演還特地清場，但沒想到拍完卻惹得柯朋宇爆哭，「那時候是在沙發上拍，拍完我直接躺在沙發上面，就是哭到想吐的那種，不知道自己怎麼了，一直哭到無法停止。」

▲柯朋宇。（圖
▲柯朋宇被導演要求邊哭邊床戲。（圖 / 七十六号原子提供）
柯朋宇形容本來設想床戲這件事情應該是愉悅的，但開拍前導演忽然告訴他可不可以邊哭邊做，要他感受小薰即將離開他，當時柯朋宇硬著頭皮答應，但沒想到真正拍攝時情緒完全收不回來，連導演喊卡也沒用，「當下哭到不行時，我聽到小薰在旁邊鼓勵我，但我已沒有力氣回應，那種感覺太折磨，但身為演員又覺得太爽了。」他也透露拍攝床戲前與小薰沒有太多溝通，只有「演好、演滿、演到位」的共識。

▲柯朋宇（右）與小薰有多場親熱戲。（圖
▲柯朋宇（右）與小薰有多場親熱戲。（圖 / 七十六号原子提供）
柯朋宇憶及第一次與小薰碰面內心就像是「迷路的小白兔」，當小薰主動與他說話時，他先愣住看著小薰五秒，才搖頭說：「對不起，我現在在緊張，等我一下。」沒想到第二次見面就要排練親密動作，「那時我環抱她，然後要在她耳朵旁邊磨蹭」，他形容當時心情因太過緊張而失神，對起話來完全記不得自己是不是胡言亂語，為此他特別感謝小薰，「好在都是小薰照顧幫忙緩和我的緊張，才能進入拍攝狀況。」

關鍵字

小薰 追兇500天 柯朋宇 床戲 爆哭

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