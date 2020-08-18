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歐陽妮妮、張書豪水中取暖　體感溫度僅2度「命快沒了」

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-18 14:39:01

▲歐陽妮妮（左）、張書豪在體感溫度僅2度的水中拍攝。（圖 / 麗象影業提供）
▲歐陽妮妮（左）、張書豪在體感溫度僅2度的水中拍攝。（圖 / 麗象影業提供）

《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，劇中歐陽妮妮與張書豪掉入水中，凍到末梢神經麻痹，他們直呼：「感覺到手指和腳趾完全沒有知覺，因為凍壞了！」自稱兩人像是「亡命鴛鴦」，而他們在體感溫度只有2度的狀態下拍攝，冷到相依為命在水裡互相摩擦取暖，自認冷到命快沒了。

▲歐陽妮妮（右）、張書豪主演《腦波小姐》。（圖
▲歐陽妮妮（右）、張書豪主演《腦波小姐》。（圖 / 麗象影業提供）
《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪擔當男女主角，歐陽妮妮曝，張書豪剛開始對她第一印象是不好相處，後來張書豪主動對她說，「有在報章雜誌上看到她的新聞，並且認為認識一個人要多花一些時間去了解，而不是去看那些表面。」她說，第一次讀本時，試著想要與張書豪有眼神的互動，卻發現讀本當下，張書豪一眼都沒看過她，連點頭之交都稱不上，歐陽妮妮透露，「自己心中覺得緊張，沒想到認識久了後，發現張書豪是一個相當幽默的人。」

▲歐陽妮妮的演技被導演稱讚。（圖
▲歐陽妮妮（下）的演技被導演稱讚。（圖 / 麗象影業提供）
歐陽妮妮為演出該劇女主角魏小玲，仔細揣摩角色心境變化，發現該角色面對事情時，內心複雜且會假裝堅強，認為自己與角色最相像的地方就是，擁有一股傻勁，若遇到事情，不管怎樣都會用正面與開心的想法，雖然背後會糾結與難過，但表現出來的都是很快樂的一面，該片製作人兼導演謝禮如稱讚她，「演到最後，歐陽妮妮根本就是魏小玲。」形容她演出了角色的靈魂。

關鍵字

歐陽妮妮 腦波小姐 張書豪 取暖 體感溫度

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