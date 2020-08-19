影／賴雅妍、禾浩辰偷偷拍「婚紗照」？背後藏噴淚洋蔥

原來，飾演賴雅妍父親的庹宗華，在裡頭為了救愛女犧牲自己，不幸被活屍狂咬，而這組照片，便是在拍攝該場戲前拍下的，看得出庹宗華心裡對於賴雅妍的父愛，以及牽著閨女出閣不捨的心情。因此，該片同時釋出庹宗華深情對賴雅妍告白的影片，在生死存亡的最後一刻，他感性對賴雅妍說：「妳是我這輩子最驕傲的女兒。」
庹宗華在影片中對賴雅妍深情流露，「今天到市場買妳最喜歡的白鯧魚，回來煮給妳吃。」又說：「若不抽菸的話，可以多活幾年好好陪著妳。」賴雅妍還透露：「在殺青酒時，庹哥就拉著我說話，說當天晚上他真的把我當他女兒看待，好像是爸爸看待女兒成長的感覺。」
賴雅妍也說：「在庹哥被活屍咬的那一分鐘之內，要把這一輩子沒有講完的話，想陪伴爸爸一輩子的千言萬語流露出來。在那時候，必須完全放下，把成為活屍的父親扔在那裡，然後自己跑走。」她說，這其實違背人性，但又必須要去接受，形容演出這場戲內心非常掙扎，「那場戲拍完後，我也吃不下飯，再加上庹哥拍完就殺青了，等於他要離開劇組，更加不捨。」
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