「哈梅」出走內幕公開倒數　凱特王妃爆對梅根冷若冰霜

35歲英國哈利王子與大3歲的妻子梅根於今年4月正式卸下皇室成員的身份與義務，目前帶著1歲兒子亞契移居美國洛杉磯。原本以為故事就這麼結束了，孰料這對夫妻即將推出新書《找尋自由：哈利、梅根與現代皇室》（暫譯），將在書裡揭露家醜，傾訴他們的委屈。

根據英國《太陽報》的報導，哈利與梅根認為正因自己的知名度，將皇室注入年輕活力的氣息，卻不理解皇室為何所有重大事情都跳過他們，甚至不滿威廉與凱特被交付的任務比較多。





書中透露，梅根不滿凱特王妃許久，認為打從她進入皇室開始，凱特就從來沒有對她好臉色，總是相敬如「冰」，某次她和凱特一起出席皇室公開勤務，努力想和凱特眼神打招呼，卻被對方無視，不僅如此，連威廉王子都對梅根假裝沒看到，讓梅根很受傷。





一名王室核心成員還在書中直言，哈利的個性從小就是直接，但心思敏感，因此關在皇室這樣的高牆裡，對他來說處處受壓制，讓他時常感受到孤獨痛苦，且不被保護的感覺。





目前梅根與哈利已經公開否認，他們並沒有為這本新書受訪或提供素材，不過他們卻不否認有允許密友，幕僚或是夥伴受訪。但是，該出版社卻在宣傳期間曝光了一些只有梅根和哈利才知道的故事細節，例如哈利與女王私下共進午餐的談話內容，讓外界很難不去懷疑—哈利與梅根並沒有參與。





不僅如此，新書將由英國哈潑柯林斯出版社（Harper Collins UK）和集團旗下美國出版商DeyStreet Books同步在美國出版，是一個大型知名出版社，因此便有英媒認為，能讓背景強大的出版社願意刊出的內容，其可信度與素材都有完全掌握。





隨著新書即將上市，梅根與哈利和皇室的戰爭顯然白熱化，無論書中講的內容是不是完整全貌，卻已經引起全英討論，哈利與梅根再度成為新聞曝光度最高的皇室成員，未來的英王威廉與凱特王妃只能望其項背。





事實上，雖然哈利、梅根被很多英國民眾討厭，他們仍舊是好友貝克漢夫婦的座上賓，早先貝克漢夫婦長子布魯克林與出身億萬豪門的《變形金剛4》女主角妮可拉佩茲訂婚，哈利與梅根將是他們婚禮上的重要嘉賓之一。





哈利與梅根在英國皇室吵吵鬧鬧，但皇室裡頭還是有成員對這對夫妻抱以同情態度，像是查爾斯王子的妹妹安公主，就覺得姪子與姪媳受到的壓力真的會讓人崩潰，她說：「他們年輕又吸引人，外界一直都在關注他們的一舉一動，久而久之也難怪會覺得快受不了了。」





對此，威廉夫婦的友人澄清，表示凱特一直很用心，希望讓梅根感覺被善待，曾經在某年聖誕節邀請弟弟與弟媳到行宮作客，她知道梅根吃素，甚至還親自下廚，「根本是鋪紅毯迎接她」。不光如此，凱特也連續2年邀請梅根一起觀賞溫布頓網球賽。



