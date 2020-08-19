專訪／被逼到差點「離開演藝圈」！禾浩辰銀幕下真實一面

「當時不斷的去試戲、失敗、試戲、失敗，也一個一個去碰面拜訪，不管是網路電影、電視劇、一般電影，各式各樣的戲都去嘗試，嘗試到我一點動力都沒有，覺得每次去都是失敗，久了就很沒有自信，也很悶，負能量超多。」當

默默吞下好不容易忍住的哽咽……。

還記得

Bruce，後來出道開始接工作了，有一段時間是別人叫我幹嘛我就幹嘛，我也沒有太多的想法在工作上面，久了以後，出來的作品慢慢少了一點靈魂的感覺，好像是一個空殼，沒有像《等一個人咖啡》那樣成功。」

▲專訪時，禾浩辰似乎不想讓人看到脆弱的一面，即使哽咽也吞了回去。（圖／記者陳人豪攝）

最令他震撼的是，《等一個人咖啡》之後演出的電影，每每去電影院參加映後宣傳，觀眾卻只有小貓二、三隻，有時候甚至演員比觀眾還多，反差實在太大了，也讓他開始懷疑自己是不是沒有觀眾緣，

有一段時間覺得自己是因為幸運的關係，才受到大家的關注，我又不是很有才華，表演也沒有說很厲害，唱歌跳舞都不會，後來我就想，既然我什麼都不會，那也沒有什麼好損失的，我就好好的做好每一件事情，導演要我摔、要我被揍、吐血、要我哭、要我很生氣的罵人，即便我私底下根本不會罵人，我都盡量去做到最好，雖然可能在表演上面有待加強，但我盡量去把握每一個鏡頭，努力上表演課，就盡量去嘗試。」

就是憑著這一股向前衝的精神，讓

想嘗試不一樣的機會，而且一待就是8個月，他說：「去之前有無限想像、好像有無限機會的感覺，但基本上這8個月我什麼都沒接到、沒工作。」雖然他也想奮發，但當你不斷的試戲、失敗、試戲、失敗，那種挫折感真是無以名狀，難怪連一向樂觀的

▲禾浩辰一度全身充滿負能量。（圖／禾浩辰臉書）

他說：「一開始抱持的是全世界都很美好，好開心、沒有壞人，中途才發現很多事情沒有那麼簡單，也沒有那麼的美好，有些事情可能是有很多勾心鬥角的部分存在，有很多各式各樣的心機，有些人找你工作，可能他的出發點不是只有單純覺得你戲演的好，而是你必須要有所犧牲的，可能是酬勞會被抽掉百分之三十，其實大家想一下都知道會有什麼犧牲，不管男生女生都會有！反正心態就是從一切都很美好，轉變到發現現實面。」

「其實中途有想過要不要轉行，不當演員，也許轉幕後，或是當教練、老師之類的，覺得我好像不太適合繼續走這條路了，轉換跑道可能有機會吧，而且也不用再受到大家過度的關注，或是一些言語上的審視，某方面覺得是一種解脫。」

▲《大宋少年志》為禾浩辰開了一扇窗。（圖／《大宋少年志》劇照）

是千鈞一髮嗎？只能說《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙，以及大陸古裝劇《大宋少年志》，把當時全身充滿負能量的禾浩辰給拉了出來，他說：「先是《比悲傷》那個劇組，讓我覺得很有愛，而且孝謙導演好像看到我這幾年的起起落落，認為我可以把『阿邦』那個角色演好，之後更關鍵的是《大宋少年志》，那時候我們在橫店拍攝，幾個主演我的年紀最大，但是我的表演經驗卻是最少的，我就會懷疑自己，覺得導演你為什麼要選我演這個角色，一開始怎麼演都不自在。」

後來《大宋少年志》導演的一番話，打醒了禾浩辰，他說：「浩辰，你要相信你自己，我找你來演戲就是代表我信任你，你可以把這個角色演得很好，所以才找你來演，你放開來演就對了。」幾句話讓禾浩辰非常感動，才漸漸重新建立起他對表演的信心跟對表演的熱愛。

▲禾浩辰（中）在《逃出立法院》有很不一樣的演出。（圖／華映娛樂）

所以有發現嗎？這樣的心境轉變和對表演的負責，讓禾浩辰從2019年開始，一部戲接過一部戲，而最新主演的電影《逃出立法院》，更讓他大大發揮了一番，不但有他最擅長的武打動作戲，甚至跟賴雅妍繼

禾浩辰的進步，新片中看得到。