留心點！4星座「鬼月事事不順」　第一名壓力大、麻煩多

昨（19）天是農歷7月初一鬼門開，出門在外務必小心謹慎，尤其在行車交通方面，要多「停、看、聽」，別逞一時之快。而知名命理老師艾菲爾也特別提醒，有「4個星座」在農歷7月，即8月19日至9月16日這段期間，會面臨「事事不順」的窘況，要更仔細注意，建議凡事低調為主，切莫因一時衝動而惹來麻煩。

第四名、天蠍座





進入農歷7月，天蠍的守護星「冥王星」正在逆行，大大影響你的財運問題，財務中你預期的投資沒獲得理想中的回報，若沒事先規劃好理財、留好備案，有可能出現財務漏洞、入不敷出的窘境。這段期間也別因一時心軟，就借錢給別人，否則很容易有去無回。至於有伴者，也可能因金錢問題和對象發生爭執，若不謹慎處理，感情可能會就此破裂。另外，近期也盡量不要去溪邊、河邊、游泳池或水上樂園玩水，這段時間還是平安最重要。





第三名、金牛座





進入農歷7月，象徵意外的「天王星」在金牛的命宮逆行，大大影響你的健康與交通、旅遊運。首先，在健康上，過去你不當一回事的小毛病，極可能在此時大反撲，像是之前連續熬夜、狂吃炸物都安然無恙，但最近只要晚睡、飲食不注意，就立刻冒痘或起紅疹，甚至思緒混亂、免疫力降低，感冒、發炎一個個找上門。此外，鬼月務必注意交通安全，出外要遵守交通規則，多「停、看、聽」，除了自己守規矩，也要小心飛來橫禍，而農歷7月也要多休息，每天睡滿7~8小時，以免精神不濟。



▲4星座「鬼月事事不順」，第一名壓力大、麻煩多。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自《pixabay》）

第二名、雙魚座





進入農歷7月，雙魚的守護星「海王星」在命宮逆行，讓平常第六感還不錯的你，瞬間像故障般，所有事情都和你預期的完全相反，判斷失誤讓你在處理事情上頻頻出錯，還要花更多時間和精力去解決，令你身心俱疲。另外，你總是不自覺的犧牲自己、委屈自己，常常為他人著想，對方卻沒把你的付出當一回事，這種情況在職場、愛情、朋友關係裡都可能發生。至於單身者得多長點心，不要一廂情願地對別人好，對方有可能只是想玩愛情遊戲。





第一名、摩羯座





雖然摩羯下半年就會轉好運，但農歷7月摩羯還是要辛苦一段時間，因為「木星」、「土星」、「冥王星」仍在你的命宮逆行，讓你在生活、情緒、工作上都是壓力重重、麻煩不斷，且這段時間人際關係最考驗你，你很容易因為一些雞毛蒜皮的小事，而對身邊的人發火，但你事後根本不懂自己當下為何要為了這種小事生氣。另外，提醒你鬼月期間，能提早回家就盡量早歸，你在外面待越晚，就越容易引來麻煩。而摩羯運勢真正由黑翻紅的時間點會在陽曆9月13日開始，木、土、冥王星陸續恢復順行後。（編輯：許苡晴）



