金剛高調放閃小嫻　梁云菲怨懟爆發：祝福你我真的做不到

梁云菲在金剛和小嫻公開戀情當天即展現前任氣度，坦言雖然心中仍有沒說出口的委屈，但都已是過去式，接著向金剛喊話：「她是個好女生，值得被真心對待，所以我祝福你們，當然，我也會過得很精彩，享受我的人生。」
然而過了1天，梁云菲難掩心中對金剛的怨懟，於IG寫下前段感情破裂的主因，「我懶得爭辯是認為格局不同，簡單來說就是雞同鴨講、對牛彈琴，一個講的是道理，一個需要談的是情緒，而只要有一方無法理性冷靜的談論，那就是溝通破裂，既然無法溝通那又何需再白花口舌。」
梁云菲透露心中還有痛，「即便我帶著這些你丟給我的一刀一劍，那就當念在過去你也曾對我好，算了。」不過她直言，自己這幾個月漸漸改變想法，「我認為這一切太不公平，為什麼我就得承受莫須有的罪名，為什麼我獨自承受這些人格侮辱時，請求你的澄清與協助，卻是換來你更狠的一字一句。我接收這些屈辱後，還要再加以祝福你，我真的做不到，我沒有這麼好。」
最後，梁云菲說出真心話：「我的心也是肉做的，一樣會受傷會流血。祝福這兩個字說起來簡單，但若要真心真意、誠心誠意，很抱歉，我沒有。我有兩分埋怨、一分憤慨，剩下七分才是祝福。而那七分也是給她的，所以你一分都沒有。」對前男友的不滿不再隱藏。（編輯：楊穎軒）