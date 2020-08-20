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金剛高調放閃小嫻　梁云菲怨懟爆發：祝福你我真的做不到

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-08-20 09:44:35update2020-08-20 09:48:37

▲金剛（左圖右）高調放閃小嫻，梁云菲（右圖）收回對前任的祝福。（圖／小嫻、梁云菲臉書）
▲金剛（左圖右）高調放閃小嫻，梁云菲（右圖）收回對前任的祝福。（圖／小嫻、梁云菲臉書）
39歲金剛與大1歲小嫻18日認了交往，昨（19日）晚2人前後發閃照高調曬愛，感謝外界祝福，不過金剛的前女友梁云菲卻在此刻把先前送出的祝福收回，「祝福這兩個字說起來簡單，但若要真心真意、誠心誠意，很抱歉，我沒有。」

▲小嫻與金剛（左）熱戀中。（圖／小嫻臉書）
▲小嫻（右）與金剛熱戀中。（圖／小嫻臉書）
▲金剛發文還Tag小嫻，大方放閃。（圖／金剛IG）
▲金剛19日發「男友視角」照，Tag小嫻。（圖／金剛IG）
▲小嫻（右）PO兩人合照。（圖／小嫻IG）
▲小嫻（右）隨後分享和金剛閃照。（圖／小嫻IG）
梁云菲在金剛和小嫻公開戀情當天即展現前任氣度，坦言雖然心中仍有沒說出口的委屈，但都已是過去式，接著向金剛喊話：「她是個好女生，值得被真心對待，所以我祝福你們，當然，我也會過得很精彩，享受我的人生。」

然而過了1天，梁云菲難掩心中對金剛的怨懟，於IG寫下前段感情破裂的主因，「我懶得爭辯是認為格局不同，簡單來說就是雞同鴨講、對牛彈琴，一個講的是道理，一個需要談的是情緒，而只要有一方無法理性冷靜的談論，那就是溝通破裂，既然無法溝通那又何需再白花口舌。」

梁云菲透露心中還有痛，「即便我帶著這些你丟給我的一刀一劍，那就當念在過去你也曾對我好，算了。」不過她直言，自己這幾個月漸漸改變想法，「我認為這一切太不公平，為什麼我就得承受莫須有的罪名，為什麼我獨自承受這些人格侮辱時，請求你的澄清與協助，卻是換來你更狠的一字一句。我接收這些屈辱後，還要再加以祝福你，我真的做不到，我沒有這麼好。」

最後，梁云菲說出真心話：「我的心也是肉做的，一樣會受傷會流血。祝福這兩個字說起來簡單，但若要真心真意、誠心誠意，很抱歉，我沒有。我有兩分埋怨、一分憤慨，剩下七分才是祝福。而那七分也是給她的，所以你一分都沒有。」對前男友的不滿不再隱藏。（編輯：楊穎軒）

▲梁云菲說完心裡話後把文章全刪除，她表示不會再委屈自己、打官腔，要當一個表裡如一的人。（圖／梁云菲臉書）
▲梁云菲說完心裡話後把文章全刪除，她表示不會再委屈自己、打官腔，要當一個表裡如一的人。（圖／梁云菲臉書）

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小嫻 金剛 前女友 放閃 梁云菲

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