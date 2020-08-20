郭雪芙MAN度爆棚　吻戲太主動汪東城也害羞

戲劇《因為我喜歡你》劇中女主角郭雪芙是跆拳道高手出身，總是臭臉見人的「真面癱女」遇上汪東城飾演的「偽霸道總裁」的反差式愛情。郭雪芙顛覆以往甜美形象，一舉霸氣勒住汪東城的架勢MAN度爆棚，她忍不住自嘲 :「我好像比較像是男主角耶！」



▲郭雪芙在劇中造型中性樸素。（圖／八大提供） 《因為我喜歡你》，網羅汪東城、郭雪芙、陳泂江及張本渝等聯合演出，汪東城在劇中飾演高富帥，卻常在關鍵時刻出糗的「偽霸道總裁」，每當陷入危機時，都是靠獨來獨往、拒絕與他人寒暄交際的「真面癱女」郭雪芙適時現身、出手救援。郭雪芙笑言:「因為常救他，我都會有種英雄救美的感覺，好像我是男主角，他是女主角。」汪東城一聽，立刻在旁配合演出，一臉嬌羞笑翻眾人。



▲郭雪芙飾演跆拳道高手。（圖 / 八大提供） 由於郭雪芙為戲剪短頭髮，拍宣傳照時她表示很像是2個帥哥在拍照，引來汪東城表示贊同：「其實我們拍吻戲的時候，我也會覺得我很像女的，因為親密戲大多是雪芙主動，我是比較被動的一方，還滿特別的。」在拍攝主視覺的前一天，汪東城和郭雪芙恰巧拍吻戲，汪東城苦笑說:「結果我的嘴唇居然破了，雪芙還問會不會傳染啊?」郭雪芙秒接話:「我想說是不是細菌感染？」汪東城為避免誤會，趕緊道歉解釋，因為太累所以上火導致嘴破。



