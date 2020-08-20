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梁云菲後悔發文「沒100分的分手」　突哽咽：祝福小嫻姐

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-08-20 15:34:37

▲梁云菲（右圖）坦言後悔發負面文，今受訪再度隔空祝福小嫻（左圖）與金剛。（圖／小嫻臉書、TVBS提供）
▲梁云菲（右圖）坦言後悔發負面文，今受訪再度隔空祝福小嫻（左圖）與金剛。（圖／小嫻臉書、TVBS提供）
金剛、小嫻18日認愛，才與金剛分手4個月的梁云菲，昨（19日）晚發長篇怨懟文，把對前男友的祝福收回，引發議論。梁云菲今錄TVBS《女人我最大》的「12星座誰最怕寂寞」主題，受訪時坦言很後悔發該篇文章，強調是自己比較負面、情緒性的抒發，「我一直很喜歡小嫻姐，我誠心誠意的祝福她！」

▲金剛（左）和梁云菲（右）爆出分手。（圖／梁云菲臉書）
▲金剛（左）、梁云菲曾愛得轟轟烈烈。（圖／梁云菲臉書）
梁云菲解釋：「情緒是一個循環，一定有好有壞，有時藏不住情緒，發完文章後，我一直在想說，我這麼不掩飾的講出來是不是不太好，想一整個晚上，以為大家沒看到就刪掉」，她說與小嫻沒私交，但在墾丁有共同朋友，一直以來都很喜歡對方。

「我當時很誠心誠意的祝福她（小嫻），覺得她是很需要被疼愛的女孩子，我跟前男友的事已被大家關注，這不是我想要的！」梁云菲說道。被問到是否真的有委屈、不祝福金剛，梁云菲直言不會有「100分的分手」，雙方都有委屈，只是立場不同，「唉唷！他現在有新的戀情我很祝福！」

不過這時梁云菲突然哽咽：「香港媒體下標很狠，說我戴綠帽，說我帶別的男人回家...事情過了就算了...畢竟他現在比我早交到另一半，好啦！我不知道這麼誠實是好還是不好，人都有委屈，但我想下結論，我們不能一直活在過去，我受傷，他可能也有受傷的地方，這段感情已經被大家過度討論，所以我希望在今天做一個很好的收尾，當然我也祝福小嫻姐！」

至於和金剛是否還是朋友？梁云菲說，目前和金剛沒有聯絡，現在當朋友也很奇怪，至少等1 、2年沉澱後再互動比較適合，她表示自己也渴望新戀情，被問條件要符合金剛？梁云菲大笑說：「沒關係，不用啦！」（編輯：楊穎軒）

▲梁云菲帶愛貓錄《女人我最大》「12星座誰最怕寂寞」單元。（圖／TVBS提供）
▲梁云菲帶愛貓錄《女人我最大》「12星座誰最怕寂寞」單元。（圖／TVBS提供）

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小嫻 金剛 女人我最大 梁云菲 認愛

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