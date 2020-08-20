梁云菲後悔發文「沒100分的分手」　突哽咽：祝福小嫻姐

梁云菲解釋：「情緒是一個循環，一定有好有壞，有時藏不住情緒，發完文章後，我一直在想說，我這麼不掩飾的講出來是不是不太好，想一整個晚上，以為大家沒看到就刪掉」，她說與小嫻沒私交，但在墾丁有共同朋友，一直以來都很喜歡對方。
「我當時很誠心誠意的祝福她（小嫻），覺得她是很需要被疼愛的女孩子，我跟前男友的事已被大家關注，這不是我想要的！」梁云菲說道。被問到是否真的有委屈、不祝福金剛，梁云菲直言不會有「100分的分手」，雙方都有委屈，只是立場不同，「唉唷！他現在有新的戀情我很祝福！」
不過這時梁云菲突然哽咽：「香港媒體下標很狠，說我戴綠帽，說我帶別的男人回家...事情過了就算了...畢竟他現在比我早交到另一半，好啦！我不知道這麼誠實是好還是不好，人都有委屈，但我想下結論，我們不能一直活在過去，我受傷，他可能也有受傷的地方，這段感情已經被大家過度討論，所以我希望在今天做一個很好的收尾，當然我也祝福小嫻姐！」
至於和金剛是否還是朋友？梁云菲說，目前和金剛沒有聯絡，現在當朋友也很奇怪，至少等1 、2年沉澱後再互動比較適合，她表示自己也渴望新戀情，被問條件要符合金剛？梁云菲大笑說：「沒關係，不用啦！」（編輯：楊穎軒）