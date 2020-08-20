《以家人之名》女星自曝有男友　哥哥寵妹直喊：不同意

《以家人之名》由譚松韻、宋威龍與張新成主演，描述毫無血緣的三兄妹組成非血緣家庭，在兩個爸爸的撫養下相互扶持、共同成長。最新劇情小妹譚松韻自曝有藝術家男友，透露談戀愛是為了找尋創作靈感，她更帶男友到家中麵館吃麵，宋威龍與張新成這兩位哥哥彷彿警鈴大作般，緊盯著妹妹與男友的一舉一動，心急如焚直喊：「不同意！」



▲譚松韻（中）被罰站。（圖 / WeTV提供） 宋威龍與張新成在《以家人之名》實力寵妹，劇中宋威龍因妹妹譚松韻兒時常鬧牙疼害怕看牙醫，長大後成為牙醫師，溫柔地幫她看牙，甚至還拉了她的手按新家的指紋密碼；張新成則因譚松韻喜歡吃甜食，而深造成為甜品師，還特地張羅「花式早餐」，打算承包妹妹的胃。



▲譚松韻（左）在劇中飾演最小妹妹。（圖 / WeTV提供） 譚松韻透露，演到最後感覺自己真的有兩個哥哥，「天不怕地不怕，天塌下來都有人扛，有兩個哥哥在，就算沒人要也沒關係。」她透露在《以家人知名》飾演李尖尖是自己演過最放飛的角色，直說，劇組「團寵」、「團霸」都是她，笑稱：「我們家（劇中）就我一個女孩。」





張新成透露與譚松韻、宋威龍有一個群組「麵館繼承者」，被問到戲裡年齡最小的宋威龍（21歲）演年紀最大的大哥，而現實年齡已經30歲的譚松韻則演出小妹，張新成則剛好趨於中間值，他透露，戲裡飾演宋威龍媽媽的楊童舒在對戲過程中，誇譚松韻很年輕，「都正常年齡了，演18歲的小女孩都無違和。」



