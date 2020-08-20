影／「死亡率最高」的一條街！驚見大批嬰兒屍骨

電影《馬拉薩尼亞

網友比喻為「不祥之街」

馬拉薩尼亞位於西班牙馬德里其中一區，裡頭充斥各種恐怖的都市傳說，而該區的安東尼奧街（Antonio Grilo），則發生許多離奇死亡，西班牙網友比喻此地為「不祥之街」，該街不僅成為四零年代死亡率最高的街道，街上一棟屋齡134年的老式公寓，也被稱為「被詛咒的三號」，平均一年一起死亡事件、多起意外。

▲▼馬拉薩尼亞區真實充斥各種恐怖的都市傳說。（圖／車庫）

其中最聞名的是，一位父親在一個晚上殘殺一家六口的社會慘案，而兩年後，同間房子住進一位單身女性，她為了隱藏自己懷孕的事實，將私自產下的嬰兒藏在衣櫥中，讓剛出生的寶寶自生自滅，最後嬰兒慘死於衣櫃中，直到被自己的姊妹發現。

事實上，這也不是第一次在這間恐怖公寓發生嬰兒死亡事件，「被詛咒的三號」公寓中，另一間目前已廢棄的房子裡，也發現一百多具嬰兒屍體，原來該間公寓在西班牙戰後