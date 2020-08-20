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影／「死亡率最高」的一條街！驚見大批嬰兒屍骨

記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-08-20 20:29:49

▲安東尼奧街是西班牙四零年代死亡率最高的街道，大批嬰兒屍骨埋葬其中。（圖／車庫）
▲安東尼奧街是西班牙四零年代死亡率最高的街道，大批嬰兒屍骨埋葬其中。（圖／車庫）
電影《馬拉薩尼亞32號陰宅》講述在70年代西班牙馬德里，發生的駭人事件，一對夫妻帶著三個孩子，與年邁父親入住一間位於馬德里馬拉薩尼亞的公寓，然而這家人卻渾然不知，他們買的這間房子即將成為他們此生最大的噩夢。但其實，西班牙馬德里真有一條街，被網友比喻為「不祥之街」，才更令人毛骨悚然。

馬拉薩尼亞位於西班牙馬德里其中一區，裡頭充斥各種恐怖的都市傳說，而該區的安東尼奧街（Antonio Grilo），則發生許多離奇死亡，西班牙網友比喻此地為「不祥之街」，該街不僅成為四零年代死亡率最高的街道，街上一棟屋齡134年的老式公寓，也被稱為「被詛咒的三號」，平均一年一起死亡事件、多起意外。

▲▼馬拉薩尼亞區真實充斥各種恐怖的都市傳說。（圖／車庫）
▲▼馬拉薩尼亞區真實充斥各種恐怖的都市傳說。（圖／車庫）
▲▼馬拉薩尼亞區真實充斥各種恐怖的都市傳說。（圖／車庫）
其中最聞名的是，一位父親在一個晚上殘殺一家六口的社會慘案，而兩年後，同間房子住進一位單身女性，她為了隱藏自己懷孕的事實，將私自產下的嬰兒藏在衣櫥中，讓剛出生的寶寶自生自滅，最後嬰兒慘死於衣櫃中，直到被自己的姊妹發現。

事實上，這也不是第一次在這間恐怖公寓發生嬰兒死亡事件，「被詛咒的三號」公寓中，另一間目前已廢棄的房子裡，也發現一百多具嬰兒屍體，原來該間公寓在西班牙戰後，曾是間祕密人工流產醫院，因為當時的西班牙人民太過貧窮，沒有經濟能力養育小孩，許多貧民便來此處進行人工墮胎，大批嬰兒屍骨便被遺留在此地，甚至沒被好好安葬，也讓馬拉薩尼亞區更添上一層恐怖的神祕面紗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

關鍵字

死亡率 安東尼奧街 嬰兒屍骨 馬拉薩尼亞32號陰宅 西班牙馬德里

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