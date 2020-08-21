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力挺陳時中徹查不法　陳嘉行痛批王惠美「製造防疫破口」

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-08-21 12:21:07

▲彰化縣衛生局逕自採檢無症狀居家檢疫者，陳嘉行（左圖）痛批縣長王惠美製造防疫破口。（圖／陳嘉行、王惠美臉書）
▲彰化縣衛生局逕自採檢無症狀居家檢疫者，陳嘉行（左圖）痛批縣長王惠美製造防疫破口。（圖／陳嘉行、王惠美臉書）
彰化縣衛生局違反中央規定，逕自對無症狀居家檢疫者進行新冠病毒篩檢，衛福部部長陳時中要求政風單位介入調查，引發兩極論戰。焦糖哥哥（陳嘉行）表態支持政風處徹查不法，並砲轟彰化縣長王惠美：「只想燒納稅錢製造防疫破口！」

▲彰化縣長王惠美：不敵網軍，但民調有70％的民眾是支持彰化縣政府做精準篩檢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）
▲彰化縣衛生局擅自採檢無症狀居家檢疫者，引發爭議，圖為縣長王惠美。（圖／記者陳雅芳攝 , 2020.08.20）
陳嘉行表示，普篩不是疫苗，篩過沒事不代表就此免疫，最有效用的防疫方法還是戴口罩、勤洗手，同時說明反對普篩原因，「據說普篩試劑一劑300元，全台灣都篩算算多少錢，這還沒把執行人事成本，以及從疫情開始一直扛著壓力的醫護人員的身心狀態考慮進去。」

「在台灣如此安全的情況下，卻強推『全國普篩』，大家覺得爽到誰？這筆鉅額的支出是大家的納稅錢來的，你們希望政府這樣濫用嗎？」陳嘉行反問。

此外，陳嘉行也不滿國民黨拿敦睦艦隊案作文章：「敦睦艦隊是『確診病例』且與家人有接觸所以必須採檢，彰化縣是要所有居家隔離的人通通出門普篩，兩個情況完全不同，藍營也能擺在一起說嘴，程度太差了吧...。」痛批：「誰是真心要防疫？而誰是只想燒納稅錢製造防疫破口，分辨不出來嗎？」

陳嘉行更Tag彰化縣長王惠美臉書帳號說：「我只問王惠美縣長，這四個月彰化縣政府為了普篩花了多少錢？要多少沒必要出門普篩的人出門？不論是騎車還是開車去。」同時貼出彰化縣政府官網呼籲居家隔離禁止外出的宣導圖，狠譏：「王惠美自己打臉自己。」（編輯：楊穎軒）

▲陳嘉行連發多篇文批評彰化衛生局。（圖／陳嘉行臉書）
▲陳嘉行連發多篇文批評彰化衛生局，以及縣長王惠美。（圖／陳嘉行臉書）
▲陳嘉行連發多篇文批評彰化衛生局，以及縣長王惠美。（圖／陳嘉行臉書）
▲陳嘉行連發多篇文批評彰化衛生局、縣長王惠美及國民黨。（圖／陳嘉行臉書）
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關鍵字

王惠美 居家檢疫 陳嘉行 普篩 陳時中

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