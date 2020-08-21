伍佰腳踝骨折、韌帶斷裂　演唱會忍痛延期

搖滾天王伍佰因疫情關係，所有演出已從3月開始暫時停擺，不過他沒有因此而閒下來，熱愛運動的他，仍維持每天游泳、滑冰、跑步等運動來鍛鍊身體。未料今（21）日傳出伍佰因滑冰而摔傷骨折，原訂於28日登場的經典Live house系列「今夜伍佰9」只能忍痛延期。
無奈近來因即將開始回歸演出，而勤於運動鍛練的伍佰，前天在冰宮滑冰時摔傷，且是遭前方的人群連環追撞，伍佰的腳被前者壓住，卡在滑冰鞋裡造成腳掌扭曲，左腳腳踝骨折且韌帶斷裂，必須開刀打鋼板進去後再打石膏，至少需要3個月以上的恢復期。
眾人期盼、門票秒殺的「今夜伍佰9」也被迫決定先延期，伍佰為了演出健身卻受傷，雖然非常沮喪，也只好依照醫生的指示先將腳傷養好，「今夜伍佰9」只能在腳傷完全恢復之後，才能再擇期舉辦，屆時已購票的觀眾仍可持原票券入場，而希望退票的觀眾請至原購票的官方平台洽詢退票方式。
不過唱片公司將如期於8月28日發行2018年《透南風》演唱會影音全紀錄，伍佰也將於11月出版個人第五本攝影書《伍佰‧滑雪場》，今年12月更將發行收錄1992年到2008年的10+1張專輯黑膠典藏套裝組，預計於聖誕節上市，讓粉絲們可以暫時緩解一下對搖滾老大的思念。（編輯：侯家瑜）
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