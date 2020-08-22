王傳一首拍喜劇被弄醜　還唱黃梅調大突破

電視電影《我叫梁山伯》將經典不敗的電影《梁山伯與祝英台》注入新靈魂，由王傳一化身「梁山伯」準備開唱黃梅調，他興致勃勃地說：「暌違多年沒在台灣接戲，這次要挑戰全新的喜劇角色，顛覆梁山伯，因為他是一位急著破處的梁山伯」。祝英台則由暫別演藝圈半年的方語昕擔綱，而近期表現亮眼的李沐，則化身助攻「梁山伯」追愛的神隊友。



▲王傳一（左）、方語昕主演《我叫梁山伯》。（圖 / 緯來提供） 《我叫梁山伯》由王傳一、李沐、方語昕、侯彥西、胡千允、黃士杰、何戎共同主演。故事描述一位37歲、單身名叫梁山伯的兩性愛情專家的知名作家，也是名編劇，但他居然還是位處男，從沒牽過女朋友的手，沒親過女朋友的嘴，完全沒體會過愛情的甜美，但對於暗戀那酸澀又暗爽的感覺，他已經經驗老道，而這一次暗戀的對象是一個30多歲左右，還帶著一個小孩的單親媽媽。



▲李沐（右）飾演男主角神隊友。（圖 / 緯來提供） 王傳一在內地拍戲3年，嘗試了民初、古裝的戲路，喜劇型的電視電影則是首次嘗試。接拍《我叫梁山伯》跳脫高富帥的偶像外表，不僅要被弄醜、惡整，還有很大的突破，王傳一說：「這些醜化都是一個反差，就算要我唱黃梅調也沒問題，我唱腔也是很厲害的。」19歲才第一次戀愛，王傳一讀交大時與台大法律系女生聯誼，兩人在一起一、二年後分手，他說：「第一次戀愛沒經驗，當時我為了愛幾乎連學業都不顧了，對女生當個百依百順的小男人，後來才發現自己不完全是那個路子的男孩。」



