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48歲梁家榕喜歡小孩卻不生　只靠演戲彌補缺憾　

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-21 17:02:27

▲梁家榕（中）喜歡小孩卻不考慮自己生。（圖 / 三立提供）
▲梁家榕（中）喜歡小孩卻不考慮自己生。（圖 / 三立提供）

八點檔《天之驕女》延續《天之蕉子》的故事，王耿豪接棒演出楊子儀的中年時期，與他搭檔演出夫妻的則是時隔10年再次合作的梁家榕，她稱此次演出「很過癮」，最近一場家人住院的戲，梁家榕充分演出母親焦慮的心情，完全母愛大爆發，至於談到現實生活想不想當媽，她卻表示並不想。

▲梁家榕（左起）、楊皓崴、王耿豪在劇中是一家人。（圖
▲梁家榕（左起）、楊皓崴、王耿豪在劇中是一家人。（圖 / 三立提供）
《天之驕女》梁家榕與王耿豪這次飾演擁有20多歲小孩們的父母，兩人早在10年前合作過，王耿豪認為梁家榕是最適合搭檔的夥伴，更笑說：「你不覺得我們在螢幕上就很像夫妻嗎？」梁家榕則稱王耿豪為「暖男」，會細心照顧到周遭所有人的感受，梁家榕先前拍戲身上有舊傷，拍攝時間太久會不舒服，王耿豪也主動問她需不需要休息，讓梁家榕大讚王耿豪很溫暖。

▲梁家榕（中）與王耿豪睽違10年再合作。（圖
▲梁家榕（中）與王耿豪（左）睽違10年再合作。（圖 / 三立提供）
梁家榕表示劇中兒女楊皓崴、曾智希與林萱瑜都很年輕，看到他們都相當真誠與努力，梁家榕也大讚曾智希與林萱瑜兩人的絕佳默契與真誠演技感染到自己，有次導演邊改本邊講戲，曾智希與林萱瑜不禁落淚，帶動到自己也紅了眼眶，連導演的情緒也被牽動，大家就在對本時哭成一團，她笑說：「拍戲以來還是第一次遇到這種狀況」，也凸顯大家的好感情。

48歲梁家榕被問到演媽媽，是否會燃起當母親的慾望，梁家榕認為自己喜歡小孩但並不想生小孩，認為生小孩後會失去自己，希望能多愛自己一點，而演出媽媽的角色則是能彌補現實中的缺憾。劇中對兒子嚴格的王耿豪，在現實中則是認為教養孩子為一大學問，會盡可能的花時間陪伴孩子。

關鍵字

天之驕女 王耿豪 缺憾 不生 梁家榕

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