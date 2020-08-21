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徐懷鈺化身搖滾Rocker　自曝為練嗓放棄最愛的「它」

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 21:11:38update2020-08-21 21:16:29

▲徐懷鈺化身搖滾Rocker，自曝為練嗓放棄最愛的東西。（圖／記者葉政勳攝）
▲徐懷鈺化身搖滾Rocker，自曝為練嗓放棄最愛的東西。（圖／記者葉政勳攝）

42歲的玉女歌手徐懷鈺今（21）日在華山Legacy舉辦首場《你約我在夏天見面》演唱會，她身穿黑色皮外套登上舞台，化身樂團女主唱，她以《妙妙妙》開場，立刻炒熱現場氣氛，除了讓粉絲看到和以往完全不同的搖滾風情之外，徐懷鈺還笑說：「今天為了帶給你們搖滾風，所以穿了皮外套，但實在太熱了，好像在整我自己，但這一定都是因為你們太熱情了，你們今天有遵守我們的搖滾dress code，當一個rocker嗎？」 

對於以樂團主唱的身份詮釋一連串的經典歌曲，徐懷鈺坦言：「在練團時就覺得十分有新鮮感了，今天台下有了你們，感覺更不一樣。」由於這次的演唱會的準備期僅僅1個多月，徐懷鈺把這個當作是與歌迷們一次很重要的約會，「這次的演出特別用live band的形式，就是為了上次直播演出跟你們的約定，我們約定好了要趕快見面，今天我來履約了」。 

此外，徐懷鈺為了準備這場演唱會還編部份曲目，就是為了想以Live Band的形式呈現給大家，笑說：「除了練歌外，每週都排了各式各樣的練習，連最愛的紅茶最近也不敢喝了。」演唱會到了尾聲，徐懷鈺感性表示：「這場演唱會只有一個多月的準備期，我努力準備盡力呈現，很想帶給你們一場有別以往的演出，希望你們喜歡，真的很開心這一路以來有你們的陪伴。」（編輯：侯家瑜） 

▲徐懷鈺把這次的演唱會當作是與歌迷們一次很重要的約會。（圖／記者葉政勳攝）
▲徐懷鈺把這次的演唱會當作是與歌迷們一次很重要的約會。（圖／記者葉政勳攝）
▲徐懷鈺為了演唱會放棄了最愛的紅茶。（圖／記者葉政勳攝）
▲徐懷鈺為了演唱會放棄了最愛的紅茶。（圖／記者葉政勳攝）

關鍵字

徐懷鈺 你約我在夏天見面 Rocker 搖滾 練嗓

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