徐懷鈺化身搖滾Rocker　自曝為練嗓放棄最愛的「它」

42歲的玉女歌手徐懷鈺今（21）日在華山Legacy舉辦首場《你約我在夏天見面》演唱會，她身穿黑色皮外套登上舞台，化身樂團女主唱，她以《妙妙妙》開場，立刻炒熱現場氣氛，除了讓粉絲看到和以往完全不同的搖滾風情之外，徐懷鈺還笑說：「今天為了帶給你們搖滾風，所以穿了皮外套，但實在太熱了，好像在整我自己，但這一定都是因為你們太熱情了，你們今天有遵守我們的搖滾dress code，當一個rocker嗎？」





對於以樂團主唱的身份詮釋一連串的經典歌曲，徐懷鈺坦言：「在練團時就覺得十分有新鮮感了，今天台下有了你們，感覺更不一樣。」由於這次的演唱會的準備期僅僅1個多月，徐懷鈺把這個當作是與歌迷們一次很重要的約會，「這次的演出特別用live band的形式，就是為了上次直播演出跟你們的約定，我們約定好了要趕快見面，今天我來履約了」。



