BL劇男神「私密片外流」每晚都是煎熬　吐拍片背後動機

29歲的卞慶華因演出BL劇《圈套》走紅，未料日前他遭爆私密片外流，今（22）日他發出聲明，透露自己這幾個夜晚都難以入眠，所以決定公開事發經過，坦言自己當時年輕不懂事，也呼籲大家謹慎使用網路安全，目前案件已交由法務處理，「我今後一定更謹言慎行，調整最佳狀態回到工作崗位」。





「這幾天每到晚上其實都是一種煎熬，經歷了這些事情，內心其實是無比沈重，已經超過2天沒有辦法閉上眼睛休息」，卞慶華坦言這件事情讓他心情很不好受，尤其到了深夜時分，都會感到忐忑不安和恐懼。





卞慶華透露與對方是在大學時期，在交友軟體上認識的網友，在網路多次接觸後，才有後續拍攝影片、照片的互動，後來察覺對方言語詭異，甚至有言行不一、詐騙的感覺，便選擇以冷處理回應。直到卞慶華今年初首次接到警方訊息告知，說明本人可能有私密影片或照片遭人在網路上被販賣，希望前往確認釐清身分，他當時才恍然大悟自己真的被騙，但是礙於公眾人物身分，決定把這件事情低調化小。



