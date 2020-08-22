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BL劇男神「私密片外流」每晚都是煎熬　吐拍片背後動機

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-22 13:20:48

▲BL劇男神卞慶華私密片外流，吐拍片背後動機。（圖／卞慶華IG）
▲BL劇男神卞慶華私密片外流，吐拍片背後動機。（圖／卞慶華IG）

29歲的卞慶華因演出BL劇《圈套》走紅，未料日前他遭爆私密片外流，今（22）日他發出聲明，透露自己這幾個夜晚都難以入眠，所以決定公開事發經過，坦言自己當時年輕不懂事，也呼籲大家謹慎使用網路安全，目前案件已交由法務處理，「我今後一定更謹言慎行，調整最佳狀態回到工作崗位」。

「這幾天每到晚上其實都是一種煎熬，經歷了這些事情，內心其實是無比沈重，已經超過2天沒有辦法閉上眼睛休息」，卞慶華坦言這件事情讓他心情很不好受，尤其到了深夜時分，都會感到忐忑不安和恐懼。 

卞慶華透露與對方是在大學時期，在交友軟體上認識的網友，在網路多次接觸後，才有後續拍攝影片、照片的互動，後來察覺對方言語詭異，甚至有言行不一、詐騙的感覺，便選擇以冷處理回應。直到卞慶華今年初首次接到警方訊息告知，說明本人可能有私密影片或照片遭人在網路上被販賣，希望前往確認釐清身分，他當時才恍然大悟自己真的被騙，但是礙於公眾人物身分，決定把這件事情低調化小。

卞慶華強調影片非近期所拍攝，對於自己年少不懂事的行為，造成粉絲、社會資源和媒體報導，他深感抱歉，「哭過、笑過、體會過，這就是人生，打起精神來，繼續加油吧」，卞慶華表示往後會對於自己的私生活更加小心，除了謝謝大家的關心之外，他也感謝老天爺讓他學到一堂寶貴的經驗，同時呼籲大家不要在網路上散播任何影片，這對受害者來說是非常傷害的一件事。（編輯：侯家瑜） 

▲卞慶華坦言這幾天內心感到無比沈重。（圖／卞慶華IG）
▲卞慶華坦言這幾天內心感到無比沈重。（圖／卞慶華IG）
▲卞慶華呼籲大家不要在網路上散播任何影片。（圖／LOOKin
▲卞慶華呼籲大家不要在網路上散播任何影片。（圖／LOOKin I BUY提供）

關鍵字

卞慶華 私密片外流 拍片動機 煎熬 BL劇男神

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