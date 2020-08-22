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將屍體扒皮做成「皮帶、乳房背心」　《皮面人》真有其人

記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-08-22 22:00:00

▲《德州電鋸殺人狂》中的皮面人，居然真有其人。（圖／車庫）
▲《德州電鋸殺人狂》中的皮面人，居然真有其人。（圖／車庫）
影史恐怖經典《德州電鋸殺人狂》首部電影誕生於1974年，便轟動全世界，片中集結血腥暴力於一身的駭人角色—電鋸狂魔「皮面人」，深受影迷喜愛，並在全球掀起一股「電鋸殺人狂」風潮，直至今日，「德州電鋸殺人狂」依舊為熱愛恐怖電影的影迷心中最經典的角色。

自《德州電鋸殺人狂》推出後，不少影迷都對「皮面人」的角色背景感到好奇，電影原著陶比胡柏表示，創造「皮面人」一角的靈感，來自於50年代震驚全美的變態連環殺手艾德蓋恩，1957年，美國威斯康辛州平原鎮警方，著手調查一名年輕女子失蹤案，種種證據都指向她的鄰居艾德蓋恩。

當警方進入艾德的房子，他們在廚房裡發現了失蹤少女的屍體，更在臥室發現一顆頭顱，甚至找到「人皮」做的燈罩和椅子、頭骨做成的湯碗、被當作麵包來烤的人心、嘴唇做成的項鍊、臉皮和乳房做成的背心、乳頭做成的皮帶以及木乃伊人皮面具。

▲「皮面人」對人皮有特殊偏好。（圖／車庫）
▲「皮面人」對人皮有特殊偏好。（圖／車庫）
更令人毛骨悚然的是，警方還在艾德蓋恩的家中發現約15具已被肢解、不能確認身份的女性屍體，事實上艾德蓋恩有戀母情結，他還坦承由於太思念已逝的母親，他會穿上這些「人皮服」，假裝自己是母親。而艾德蓋恩的種種惡行，也讓他被冠上「平原鎮屠夫」的稱號，在當時的美國掀起一股不安的情緒。

▲《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》聚焦變態連續殺人魔青少年時期。（圖／車庫）
▲《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》聚焦變態殺人魔青少年時期。（圖／車庫）
至於最新的《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》，不僅將故事時間軸設定在1974年《德州電鋸殺人狂》首部曲之前，更聚焦於變態連續殺人魔「皮面人」青少年時期，進一步解釋了「皮面人」對人皮的特殊偏好從何而來。電影9月4日在台上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

關鍵字

屍體 德州電鋸殺人狂 艾德蓋恩 扒皮 皮面人

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