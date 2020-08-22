將屍體扒皮做成「皮帶、乳房背心」　《皮面人》真有其人

影史恐怖經典《德州電鋸殺人狂》首部電影誕生於1974年，便轟動全世界，片中集結血腥暴力於一身的駭人角色—電鋸狂魔「皮面人」，深受影迷喜愛，並在全球掀起一股「電鋸殺人狂」風潮，直至今日，「德州電鋸殺人狂」依舊為熱愛恐怖電影的影迷心中最經典的角色。

自《德州電鋸殺人狂》推出後，不少影迷都對「皮面人」

當警方進入艾德的房子，

▲「皮面人」對人皮有特殊偏好。（圖／車庫）

更令人毛骨悚然的是，

▲《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》聚焦變態殺人魔青少年時期。（圖／車庫）

至於最新的《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》，不僅將故事時間軸設定在1974年《德州電鋸殺人狂》首部曲之前，更聚焦於變態連續殺人魔「皮面人」青少年時期，進一步解釋了「皮面人」對人皮的特殊偏好從何而來。電影9月4日在台上映。