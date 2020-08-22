將屍體扒皮做成「皮帶、乳房背心」　《皮面人》真有其人

自《德州電鋸殺人狂》推出後，不少影迷都對「皮面人」的角色背景感到好奇，電影原著陶比胡柏表示，創造「皮面人」一角的靈感，來自於50年代震驚全美的變態連環殺手艾德蓋恩，1957年，美國威斯康辛州平原鎮警方，著手調查一名年輕女子失蹤案，種種證據都指向她的鄰居艾德蓋恩。
當警方進入艾德的房子，他們在廚房裡發現了失蹤少女的屍體，更在臥室發現一顆頭顱，甚至找到「人皮」做的燈罩和椅子、頭骨做成的湯碗、被當作麵包來烤的人心、嘴唇做成的項鍊、臉皮和乳房做成的背心、乳頭做成的皮帶以及木乃伊人皮面具。
更令人毛骨悚然的是，警方還在艾德蓋恩的家中發現約15具已被肢解、不能確認身份的女性屍體，事實上艾德蓋恩有戀母情結，他還坦承由於太思念已逝的母親，他會穿上這些「人皮服」，假裝自己是母親。而艾德蓋恩的種種惡行，也讓他被冠上「平原鎮屠夫」的稱號，在當時的美國掀起一股不安的情緒。
至於最新的《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》，不僅將故事時間軸設定在1974年《德州電鋸殺人狂》首部曲之前，更聚焦於變態連續殺人魔「皮面人」青少年時期，進一步解釋了「皮面人」對人皮的特殊偏好從何而來。電影9月4日在台上映。
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