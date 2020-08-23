網轟Baby面癱演技　編劇附和：她上來就是「一個屍體」！

其實劇集播出後，也有不少網友大力稱讚Baby的演技進步不少，表演自然多了，但近日卻有網友在該劇編劇殳俏的微博下留言表示：「看到AB（Angelababy）就沒有興趣看了」，想不到殳俏竟回應網友說：「沒事，她上來就是一個屍體」，甚至配上一個諂笑的貼圖。

▲▼編劇殳俏（上圖）的留言，引發網友熱議。（圖／殳俏微薄）

另有網友問：「AB有點勸退怎麼辦？」對方再回覆：「我幫你前進一步！」雖然編劇的這些留言後來被刪除，但卻被網友截圖瘋狂轉傳，同時

最起碼的尊重都沒有，我無語了！

這是人身攻擊呀…

AB