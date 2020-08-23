網轟Baby面癱演技　編劇附和：她上來就是「一個屍體」！

其實劇集播出後，也有不少網友大力稱讚Baby的演技進步不少，表演自然多了，但近日卻有網友在該劇編劇殳俏的微博下留言表示：「看到AB（Angelababy）就沒有興趣看了」，想不到殳俏竟回應網友說：「沒事，她上來就是一個屍體」，甚至配上一個諂笑的貼圖。
另有網友問：「AB有點勸退怎麼辦？」對方再回覆：「我幫你前進一步！」雖然編劇的這些留言後來被刪除，但卻被網友截圖瘋狂轉傳，同時有網友爆料指出，原本這個編劇不想讓Baby參演，可能是因為投資方最後妥協，更有網友指該編劇在編劇圈，說了不少Baby的壞話等等，不過這些傳聞是否屬實仍有待證實。
倒是這位編劇的言行，已經引發大眾熱議，很對人都認為編劇太過分，大罵她EQ低：「最起碼的尊重都沒有，我無語了！」、「這是人身攻擊呀…」、「真不是我說，要不是AB誰知道這部劇啊」，令人感覺編劇非常蔑視Baby，甚至有網友表示「本來還想看一下，被這個編劇行為勸退」。
其實，《摩天大樓》是由郭濤、楊子姍主演，Baby只是特別客串，但主演的名氣的確輸給Baby，不可否認的，劇集用Baby做了不少宣傳，而且很多粉絲都是為了Baby慕名而來，也才知道該套網劇。
楊穎 Angelababy 殳俏 摩天大樓 編劇