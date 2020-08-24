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專訪／影帝李康生外號竟叫「水水」　自信拍歌舞片沒問題

記者翁新涵/台北報導
calendar_today2020-08-24 09:00:00

▲影帝李康生有拍歌舞片的自信，被取外號「水水」也不介意。（圖／記者林柏年攝）
▲影帝李康生有拍歌舞片的自信，被取外號「水水」也不介意。（圖／記者林柏年攝）
「我們去拍的地方都是很偏僻的地方，什麼猛鬼旅館、貨運物流中心、桃園空難停屍的地方，還有殯儀館、醫院，尤其在偏僻的地方廁所又離很遠，我都要保護一些服裝化妝師，因為都是一些妹妹，女生需要保護，我說康哥八字比較重，我帶妳們去，其實我也會發毛。」對於自己硬撐出來的男子氣慨，李康生講到最後笑了出來。

其實，電影《馗降：粽邪2》的監製鄒介中（Jeff哥），找李康生演出鍾馗的時候，他一開始是很猶豫的，「因為我看了劇本之後去Google，發現扮鍾馗其實很危險，因為他有很多禁忌，尤其是『送肉粽』的儀式，會很容易犯禁忌、有不好的邪靈上身，甚至可能會生一場大病，或就這樣走掉，但Jeff哥又一直傳訊息給我，我就已讀不回。」

「後來隔了一個月，他忍不住打電話給我，說他來有很多備選的人，都送到馗爺面前擲筊，我是唯一5個聖筊的，後來我想這可能就是所謂的天命吧，既然馗爺都指定我了，祂又是鬼王斬妖除魔，應該會保護我，所以我決定親自上陣，也比較不害怕

▲▼李康生扮鍾馗犯了禁忌，轉頭又講話。（圖／華影）
▲▼李康生扮鍾馗犯了禁忌，轉頭又講話。（圖／華影）
▲▼李康生扮鍾馗犯了禁忌，轉頭又講話。（圖／華影）
但即使如此，李康生在拍攝期間，仍經歷了一些不可思議的事，他說：「有一次在片場，後面的燈光好像出了問題，因為風很大在海邊拍，好像燈被吹倒吹翻了，後面就很吵，導演說你們後面在吵什麼，我聽到後面就不自覺轉了頭，其實扮馗爺是不能回頭的，我當場就暈眩了一下，後來叫他們讓我休息一下，拿個椅子給我，坐一下才慢慢平復，那時候會有點擔心。」

「另外一次，《粽邪2》的劇組開拍前都會拜拜，但其中有一個劇照師，在拍攝陳博正阿西大哥那場在廟宇的戲的時候，所有工作人員都拜拜了，他好像忘了拜，結果當場暈倒在那邊，幸虧後來經過師傅的安撫恢復正常。」講到這裡，李康生再度安慰大家：「我相信這麼多工作人員六、七十個，這麼的大陣仗，鬼都會被我們嚇到。

▲李康生私下很喜歡講冷笑話。（圖／記者林柏年攝）
▲李康生私下很喜歡講冷笑話。（圖／記者林柏年攝）
哈哈，這就是李康生，雖然蔡明亮導演為他塑造的銀幕形象，有點木訥不愛講話，但他私下經常會神來一筆令人莞爾一笑的發言，尤其是冷笑話更是名聞遐邇，在劇組裡面也是這樣，所以當他提到自己進劇組之後，大家總是嘻嘻哈哈，一點都不用懷疑，劇組很多人真的喜歡跟他聊天，甚至幫他取了許多不同的綽號。

他說：「有一次跟雷洪大哥在猛鬼飯店拍戲，我在戲裡面的名字叫火哥，但他因為同時在軋戲，另外一部戲演他兒子的叫阿水，結果他突然就叫我『阿水啊』，讓整個劇組聽到都愣住了，最後大笑出來，從此以後，我就被取了一個外號叫『水水』（台語漂亮的意思）。」

▲雷洪（白衣）拍片叫錯名字，讓李康生（左）多了一個「水水」的綽號。（圖／華影）
▲雷洪（白衣）拍片叫錯名字，讓李康生（左）多了一個「水水」的綽號。（圖／華影）
有趣的是，李康生平日最愛看的電影，居然是印度的寶萊塢影片，他直讚寶萊塢片雖然比較商業，但卻很值得一看，而且他們的劇情和劇本都寫得很好，不過，寶萊塢大多是歌舞片，不禁好奇一問：康哥，你會願意嘗試歌舞片嗎？沒想到他一絲猶豫也沒有，馬上回說：「我可以啊，只要給我一、二個月的時間，練習體能，真的要我像寶萊塢那樣跳舞，我也是OK的！」雖然無法想像康哥唱歌跳舞的模樣，但卻讓這位金馬獎影帝又多了無限的可能性。

關鍵字

李康生 歌舞片 粽邪2 外號 水水

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