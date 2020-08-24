專訪／影帝李康生外號竟叫「水水」　自信拍歌舞片沒問題

「我們去拍的地方都是很偏僻的地方，什麼猛鬼旅館、貨運物流中心、桃園空難停屍的地方，還有殯儀館、醫院，尤其在偏僻的地方廁所又離很遠，我都要保護一些服裝化妝師，因為都是一些妹妹，女生需要保護，我說康哥八字比較重，我帶妳們去，其實我也會發毛。」對於自己硬撐出來的男子氣慨，李康生講到最後笑了出來。

鄒介中（

），找李康生演出

擲筊，我是唯一5個聖筊的，後來我想這可能就是所謂的天命吧，既然馗爺都指定我了，祂又是鬼王斬妖除魔，應該會保護我，所以我決定親自上陣，也

。

▲▼李康生扮鍾馗犯了禁忌，轉頭又講話。（圖／華影）

但即使如此，李康生在拍攝期間，仍經歷了一些不可思議的事，他說：「有一次在片場，後面的燈光好像出了問題，因為風很大在海邊拍，好像燈被吹倒吹翻了，後面就很吵，導演說你們後面在吵什麼，我聽到後面就不自覺轉了頭，其實扮馗爺是不能回頭的，我當場就暈眩了一下，後來叫他們讓我休息一下，拿個椅子給我，坐一下才慢慢平復，那時候會有點擔心。」

《粽邪2》的劇組開拍前都會拜拜，但其中有一個劇照師，在拍攝陳博正阿西大哥那場在廟宇的戲的時候，所有工作人員都拜拜了，他好像忘了拜，結果當場暈倒在那邊，幸虧後來經過師傅的安撫恢復正常。

我相信這麼多工作人員六、七十個，這麼的大陣仗，鬼都會被我們嚇到。

▲李康生私下很喜歡講冷笑話。（圖／記者林柏年攝）

他說：「有一次跟雷洪大哥在猛鬼飯店拍戲，我在戲裡面的名字叫火哥，但他因為同時在軋戲，另外一部戲演他兒子的叫阿水，結果他突然就叫我『阿水啊』，讓整個劇組聽到都愣住了，最後大笑出來，從此以後，我就被取了一個外號叫『水水』（台語漂亮的意思）。」

▲雷洪（白衣）拍片叫錯名字，讓李康生（左）多了一個「水水」的綽號。（圖／華影）

我一、二個月的時間，練習體能，真的要我像寶萊塢那樣跳舞，我也是OK的！