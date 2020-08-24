11歲男童告白隋棠：被鄰居帶回家侵犯　班導得知真相崩潰

隋棠透露在某國小從一位11歲男同學口中得知，自己長期被鄰居以假借幫忙照顧為由帶回家猥褻，並且持續至今，她找了該班導師走廊談話並告知詳情，老師聽完後低頭不語，最後流淚問著隋棠「妳怎麼辦到的？」並透露：「班上這個男孩因為親人的離去，原本話就少了，更是變得封閉、失重，看似對任何事物都無感，渾渾噩噩地度日。」自己帶他的3年時間，他也不斷用各種方式去關心這位高風險的孩子，但男孩總是回他「沒關係」3個字。
老師的心痛反應讓隋棠想起一位作者收到的讀者回信，信上寫著：「受人騷擾侵犯，我感到無比羞恥。我親身經歷過，所以可以告訴你們，年輕人受苦都會怪自己，我相信我一定是有什麼問題，人家才會這樣對我。我希望爸媽心目中的我是最棒的。因此我覺得，我要是把我的遭遇全盤托出，他們就會跟我一樣，認為我有瑕疵、醜陋不堪。」
隋棠坦言一開始不太明白，為何受害的孩子，都願意把難以啟齒的祕密告訴她這位只有一面之緣的陌生人，卻隱瞞最親近的父母與師長，後來得到孩子的答案，都是「我怕媽媽傷心」、「我怕爸爸失望」，隋棠覺得難過與悲哀，她說：「有的用冷漠來偽裝，有的選擇戲謔的態度來掩飾，但無論是何種樣貌，這些筋疲力盡的孩子，都是在試圖讓自己看起來強壯、美好、沒有瑕疵。也因為他們更聰明、世故了，當他們不想被摸透的時候，如何將內心的祕密藏得密實，便一點也不是難事。」
她不捨孩童一直背著祕密成長、被壓到喘不過氣，所以想以自身行動，去陪伴這些小朋友，陪伴他們認識性侵害、明白身體自主權，並還給孩子說不的權利，「從孩子一兩歲就開始一點也不早，而更重要的，是永遠要讓孩子知道：『沒有任何事會讓我停止愛你。』」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110