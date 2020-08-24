🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 娛樂

11歲男童告白隋棠：被鄰居帶回家侵犯　班導得知真相崩潰

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-24 10:05:53

▲隋棠（右）透露，在小學擔任講師時，得知某11歲男童被鄰居侵犯，與班導師都很不捨。（圖／隋棠臉書）
▲隋棠（右）透露，在小學擔任講師時，得知某11歲男童被鄰居侵犯，與班導師都很不捨。（圖／隋棠臉書）
藝人隋棠參加「蝴蝶朵朵種籽講師培訓」，並到小學擔任講師，她在臉書透露遇到11歲男童「長期被鄰居以假借幫忙照顧為由帶回家猥褻」，氣憤與班導師談話，才知道老師愛莫能助，更在自己面前掉淚，心情滿是不捨。

▲隋棠（中）呼籲儘早陪伴孩子認識性侵害等知識。（圖／隋棠臉書）
▲隋棠（中）呼籲儘早陪伴孩子認識性侵害等知識。（圖／隋棠臉書）
隋棠透露在某國小從一位11歲男同學口中得知，自己長期被鄰居以假借幫忙照顧為由帶回家猥褻，並且持續至今，她找了該班導師走廊談話並告知詳情，老師聽完後低頭不語，最後流淚問著隋棠「妳怎麼辦到的？」並透露：「班上這個男孩因為親人的離去，原本話就少了，更是變得封閉、失重，看似對任何事物都無感，渾渾噩噩地度日。」自己帶他的3年時間，他也不斷用各種方式去關心這位高風險的孩子，但男孩總是回他「沒關係」3個字。

老師的心痛反應讓隋棠想起一位作者收到的讀者回信，信上寫著：「受人騷擾侵犯，我感到無比羞恥。我親身經歷過，所以可以告訴你們，年輕人受苦都會怪自己，我相信我一定是有什麼問題，人家才會這樣對我。我希望爸媽心目中的我是最棒的。因此我覺得，我要是把我的遭遇全盤托出，他們就會跟我一樣，認為我有瑕疵、醜陋不堪。」

隋棠坦言一開始不太明白，為何受害的孩子，都願意把難以啟齒的祕密告訴她這位只有一面之緣的陌生人，卻隱瞞最親近的父母與師長，後來得到孩子的答案，都是「我怕媽媽傷心」、「我怕爸爸失望」，隋棠覺得難過與悲哀，她說：「有的用冷漠來偽裝，有的選擇戲謔的態度來掩飾，但無論是何種樣貌，這些筋疲力盡的孩子，都是在試圖讓自己看起來強壯、美好、沒有瑕疵。也因為他們更聰明、世故了，當他們不想被摸透的時候，如何將內心的祕密藏得密實，便一點也不是難事。」

她不捨孩童一直背著祕密成長、被壓到喘不過氣，所以想以自身行動，去陪伴這些小朋友，陪伴他們認識性侵害、明白身體自主權，並還給孩子說不的權利，「從孩子一兩歲就開始一點也不早，而更重要的，是永遠要讓孩子知道：『沒有任何事會讓我停止愛你。』」

▲隋棠臉書透露故事。（圖／隋棠臉書）
▲隋棠臉書透露故事。（圖／隋棠臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

關鍵字

性侵害 鄰居 班導 11歲男童 隋棠

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰化萬人血清檢測報告突喊卡　縣府證實：尊重專業

彰化萬人血清檢測報告突喊卡　縣府證實：尊重專業

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽