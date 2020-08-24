比鬼更可怕！陳雪甄「怪物級演技」驚死人

陳雪甄曾與廖克發導演，共同以《菠蘿蜜》入圍金馬獎最佳新導演，擁有豐厚的劇場經驗，同時身兼《馗降：粽邪2》的表演老師，在片中飾演被家暴的阿姨，身心靈重創又進入中邪狀態，比鬼更可怕的演技緊抓觀眾眼球，刷新鬼片演技新標竿！
顏正國在片中也演活了家暴男，走私毒犯偷拜泰國鬼師父，引發連環上吊懸案，為戲犧牲躺停屍間冰櫃，拍完《粽邪2》後，顏正國對於神明也有了全新感受，對於人生有更正面的信仰。
另外，孫安佐在片中本色演出天不怕地不怕、流量最大的Youtuber，為了更貼近真實，他加進了許多網紅語言，大膽拍攝靈異直播現場，新生代不怕禁忌的底氣，也令人印象深刻。9月2日全台上映。
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