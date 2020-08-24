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比鬼更可怕！陳雪甄「怪物級演技」驚死人

記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-08-24 22:00:00

▲陳雪甄怪物級演技，比鬼更可怕。（圖／華影）
▲陳雪甄怪物級演技，比鬼更可怕。（圖／華影）
國片《馗降：粽邪2》演員陣容亮眼，不僅有李康生、許安植、陳博正、顏正國、陳雪甄、楊慶煌、雷洪、孫安佐、劉國劭、夏紫薇等，連《粽邪1》夏于喬、鄒承恩、李亞臻，也在本片再續前緣，而孫鵬、陳萬號更有驚喜特別演出，但其中，陳雪甄怪物級演技大爆發，尤其引人注目。

陳雪甄曾與廖克發導演，共同以《菠蘿蜜》入圍金馬獎最佳新導演，擁有豐厚的劇場經驗，同時身兼《馗降：粽邪2》的表演老師，在片中飾演被家暴的阿姨，身心靈重創又進入中邪狀態，比鬼更可怕的演技緊抓觀眾眼球，刷新鬼片演技新標竿！

▲陳雪甄身兼《馗降：粽邪2》的表演老師。（圖／華影）
▲陳雪甄身兼《馗降：粽邪2》的表演老師。（圖／華影）
顏正國在片中也演活了家暴男，走私毒犯偷拜泰國鬼師父，引發連環上吊懸案，為戲犧牲躺停屍間冰櫃，拍完《粽邪2》後，顏正國對於神明也有了全新感受，對於人生有更正面的信仰。

▲孫安佐不怕禁忌。（圖／華影）
▲孫安佐不怕禁忌。（圖／華影）
另外，孫安佐在片中本色演出天不怕地不怕、流量最大的Youtuber，為了更貼近真實，他加進了許多網紅語言，大膽拍攝靈異直播現場，新生代不怕禁忌的底氣，也令人印象深刻。9月2日全台上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
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關鍵字

顏正國 粽邪2 陳雪甄 怪物級演技 孫安佐

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