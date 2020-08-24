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外出用餐「小孩吵鬧」怎麼辦？鄉民女神育兒觀點被讚翻

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 22:58:01

▲外出用餐小孩吵鬧怎麼辦？鄉民女神育兒觀點被讚翻。（圖／潔哥臉書）
▲外出用餐小孩吵鬧怎麼辦？鄉民女神育兒觀點被讚翻。（圖／潔哥臉書）

網紅「潔哥」李秉潔言詞坦率和不做作個性廣受粉絲喜愛，被封為「鄉民女神」，她預計月底產下女兒，近來她在媽媽社團上關注到一則「小孩外出吃飯吵鬧」的議題，她也為此有感而發，說出自身觀點，貼文一出馬上被網友讚翻。

潔哥分享在臉書一位媽媽帶小孩吃飯時的故事：「小孩一直尖叫，服務員請她不要讓小孩一直叫，那位媽媽覺得滿委屈的，因為她有一直跟小孩說不要叫，也是有在教導小孩，但無奈小孩這年紀真的無法控制。」

潔哥站在即將當媽媽的立場表示，希望大家可以給該名媽媽一點寬容，「我覺得帶小孩出去真的很辛苦，私心希望未來遇到一樣狀況時，別人可以體諒我」，不過她認為站在陌生人的立場時，自己並不覺得別人就要給予寬容體諒，「畢竟這是我家的小孩不是他們的，自己家的小孩尖叫有時候自己都受不了了，更何況是跟你毫不相干的陌生人」。

潔哥表示若真的帶小孩去一般餐廳吃，又叫不停，她就會立刻結帳走人，食物打包帶走，盡可能不要造成別人的困擾」，認為別人跟她們花一樣的錢，享受差不多的食物，沒有人希望得到不愉快的用餐體驗，「希望別人同理妳的時候，是不是也能同理一下跟孩子完全無關的陌生人」，她坦言若陌生人能體諒是好事，但不能體諒的，也不要去怪別人，畢竟自己的小孩對他人來說，也就是一個路人的小孩，沒有同理心是正常的。 

貼文曝光後，潔哥的言論獲得許多網友支持：「如果每個新手父母都有這樣的想法真好。」、「他人的體諒包容不是應該，不能無限上綱，因為我年輕的時候也受不了那種小孩的尖叫吵鬧，所以現在在外用餐都盡量避免讓孩子吵鬧。」、「這觀念值得推廣，該列入媽咪手冊裡。」（編輯：侯家瑜） 

▲潔哥分享育兒觀點。（圖／潔哥臉書）
▲潔哥分享育兒觀點。（圖／潔哥臉書）
▲潔哥認為希望得到別人同理時，自己也必須體諒陌生人。（圖／潔哥臉書）
▲潔哥認為希望得到別人同理心時，自己也必須體諒陌生人。（圖／潔哥臉書）

關鍵字

小孩吵鬧 育兒觀點 鄉民女神 潔哥 外出用餐

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