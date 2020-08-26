獨／女生「主動告白」有絕招　陳妤獻百分百致勝法

在《可》片中，陳妤的角色比較被動猶豫，但現實生活中的她，可是大膽追愛型，她坦言自己沒什麼耐心、無法Hold太久，所以看到喜歡的男生，就會主動出擊，而且以陳妤的命中率來說，三次戀愛都主動告白，無往不利，次次成功。
她強調最關鍵的重點是稱讚，首先，她會試探性的先放出餌，「我都會先用一種稱讚對方的方式開始，經常稱讚對方，但這中間也要會拿捏，如果我感覺他會比較害怕的話，我就會用非常朋友式的稱讚，讓他覺得『沒事啦，我只是朋友般的稱讚你啦，能跟你工作很開心，不要想那麼多啦，沒事』，但我要是覺得這個人好像有機會，我就會越誇越曖昧。」當兩人曖昧到最後，確認彼此都有意的時候，自然水到渠成。
而且這種方式是需要練習的，陳妤說：「妳要先從身邊的朋友開始練習，先從很自然的誇獎別人開始，但一定要真誠，不能只是敷衍誇獎人家，隨著妳越來越會誇獎別人以及表達，之後當妳要真正告白的時候，即便妳講不出口『我喜歡你』，也能講出妳欣賞對方的點，對方也會慢慢感覺到妳明白他的好，就會稍微有點開心，這就類似是男生對女生講甜言蜜語一樣，女生也可以對男生講這類的話，對方一定會開心的。」
難怪有俗話說「女追男隔層紗」，但不是光主動而已，還要搭配陳妤的「漸進式稱讚法」，絕對手到擒來，至少在她高三的時候、大學的時候、出社會之後，沒有一次讓陳妤碰壁過。
主動告白 女追男隔層紗 可不可以你也剛好喜歡我 陳妤 致勝法