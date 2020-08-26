獨／女生「主動告白」有絕招　陳妤獻百分百致勝法

在夯劇《我們與惡的距離》中，表現令人印象深刻的

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在《可》片中，陳妤的角色比較被動猶豫，但現實生活中的她，可是大膽追愛型，她坦言自己

▲陳妤（右）在《可不可以，你也剛好喜歡我》有很不一樣的表現。（圖／華映娛樂）

而且這種方式是需要練習的，陳妤說：「

」

▲陳妤的絕招，女生都可以試試。（圖／記者陳明安攝）

難怪有俗話說「

」，但不是光主動而已，還要搭配陳妤的「漸進式稱讚法」，絕對手到擒來，至少在她高三的時候、大學的時候、出社會之後，沒有一次讓陳妤碰壁過。