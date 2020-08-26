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獨／女生「主動告白」有絕招　陳妤獻百分百致勝法

記者翁新涵/台北報導
calendar_today2020-08-26 15:57:02

▲陳妤有絕招，每次主動告白都成功。（圖／記者陳明安攝）
▲陳妤有絕招，每次主動告白都成功。（圖／記者陳明安攝）
在夯劇《我們與惡的距離》中，表現令人印象深刻的陳妤成為許多導演心目中的實力派新星，不僅有多部戲劇找上她，甚至還在電影《可不可以，你也剛好喜歡我》中擔綱女主角，和《與惡》一百八十度不同的演法，令人驚艷才26歲的她，還有多少實力沒發揮出來，但大家有所不知，私下爽朗又俏皮的陳妤，原來還有一項「絕技」，那就是跟男生主動告白，成功率百分之百。

在《可》片中，陳妤的角色比較被動猶豫，但現實生活中的她，可是大膽追愛型，她坦言自己沒什麼耐心、無法Hold太久，所以看到喜歡的男生，就會主動出擊，而且以陳妤的命中率來說，三次戀愛都主動告白，無往不利，次次成功。

▲陳妤（右）在《可不可以，你也剛好喜歡我》有很不一樣的表現。（圖／華映娛樂）
▲陳妤（右）在《可不可以，你也剛好喜歡我》有很不一樣的表現。（圖／華映娛樂）
她強調最關鍵的重點是稱讚，首先，她會試探性的先放出餌，「我都會先用一種稱讚對方的方式開始，經常稱讚對方，但這中間也要會拿捏，如果我感覺他會比較害怕的話，我就會用非常朋友式的稱讚，讓他覺得『沒事啦，我只是朋友般的稱讚你啦，能跟你工作很開心，不要想那麼多啦，沒事』，但我要是覺得這個人好像有機會，我就會越誇越曖昧。」當兩人曖昧到最後，確認彼此都有意的時候，自然水到渠成。

而且這種方式是需要練習的，陳妤說：「妳要先從身邊的朋友開始練習，先從很自然的誇獎別人開始，但一定要真誠，不能只是敷衍誇獎人家，隨著妳越來越會誇獎別人以及表達，之後當妳要真正告白的時候，即便妳講不出口『我喜歡你』，也能講出妳欣賞對方的點，對方也會慢慢感覺到妳明白他的好，就會稍微有點開心，這就類似是男生對女生講甜言蜜語一樣，女生也可以對男生講這類的話，對方一定會開心的。

▲陳妤的絕招，女生都可以試試。（圖／記者陳明安攝）
▲陳妤的絕招，女生都可以試試。（圖／記者陳明安攝）
難怪有俗話說「女追男隔層紗」，但不是光主動而已，還要搭配陳妤的「漸進式稱讚法」，絕對手到擒來，至少在她高三的時候、大學的時候、出社會之後，沒有一次讓陳妤碰壁過。

關鍵字

主動告白 女追男隔層紗 可不可以你也剛好喜歡我 陳妤 致勝法

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