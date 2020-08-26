快訊／金鐘55入圍揭曉　《想見你》柯佳嬿許光漢搶視帝后

終生貢獻獎
林正雄
陳麗如
生活風格節目主持人獎
鄭雅文
王曉書、 陳濂僑
高怡平
夢多
藍心湄
益智及實境節目主持人獎
胡瓜、瑪麗亞
曾國城、蔡尚樺
黃子佼、吳姍儒
楊貴媚、SOAC、范少勳
綜藝節目主持人獎
吳宗憲、陳漢典、LULU
浩子、亂彈阿翔
許效舜
曾國城、巴鈺
戲劇節目男配角獎
侯彥西／用九柑仔店
馬力歐／國際橋牌社
曹晏豪／噬罪者
楊烈／苦力
蔡阿炮／苦力
戲劇節目女配角獎
李劭婕 ／客家尋味劇場—烏陰天的好日子
李璇／大林學校
袁艾菲／我們不能是朋友
蔡婌臻／噬罪者
謝瓊煖／苦力
戲劇節目男主角獎
張孝全／誰是被害者
莊凱勛／噬罪者
許光漢／想見你
姚淳耀／鏡子森林
蔡昌憲／苦力
戲劇節目女主角獎
天心／最佳利益
林玟誼／苦力
柯佳嬿／想見你
莫允雯／用九柑仔店
楊謹華／鏡子森林
戲劇節目最具潛力新人獎
何佩芸／忠孝節義
李沐／誰是被害者
夏大寶／噬罪者
瑭霏／鏡子森林
劉韋辰／HIStory3 那一天
戲劇節目導演獎
李岳峰、張志鴻／苦力
李權洋、鄭文堂／鏡子森林
高炳權、曾英庭／用九柑仔店
莊絢維、陳冠仲／誰是被害者
黃天仁／想見你
迷你劇集（電視電影）女配角獎
丁寧／公視人生劇展—殘值
范曉萱／罪夢者
楊麗音／俗女養成記
謝欣穎／住戶公約第一條
琇琴／俗女養成記
迷你劇集獎
俗女養成記
罪夢者
糖糖 Online
迷你劇集（電視電影）女主角
黃瀞怡（小薰）／追兇 500 天
吳以涵／俗女養成記
吳奕蓉／客家電視電影院—大桔大利 闔家平安
李又汝／無主之子
謝盈萱／俗女養成記
迷你劇集（電視電影）男主角獎
洪都拉斯【洪勝德】／公視人生劇展盲人阿清
張孝全／罪夢者
莫子儀／追兇 500 天
陳竹昇／公視人生劇展—殘值
游安順／新創電影短片 大吉
迷你劇集（電視電影）男配角獎
太保／公視人生劇展—殘值
王柏傑／罪夢者
孫綻／無主之子
游安順／公視人生劇展盲人阿清
廖欽亮／新創電影短片 大吉
戲劇節目獎
用九柑仔店
想見你
誰是被害者
噬罪者
鏡子森林
電視電影獎
公視人生劇展—殘值
公視迷你電影院—釘子花
住戶公約第一條
客家電視電影院—大桔大利 闔家平安
新創電影短片 大吉
自然科學紀實節目獎
台灣的前世今生
爸！媽！今天吃什麼？
原味好時尚
消失的王者
福衛七號 太空任務
人文紀實節目獎
ivucung 誰謎了路
世界新天目
活力新故鄉
紀錄觀點
誰來晚餐 11
兒童少年節目獎
kakudan 時光機
出發騎幻島
台灣特有種
青春愛讀書
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生活風格節目獎
地球的慶典
我在市場待了一整天
無事坐巴士
跟著 dapin 去旅行
臺灣好味道 足好食臺灣味
綜藝節目獎
台灣金頌音樂萬萬歲
音樂萬萬歲 第 4 號作品
話山話水話玲瓏
綜藝大熱門
聲林之王 聲境傳奇
益智及實境節目獎
一字千金鬥字英雄會
全民星攻略
全家有智慧
阮三个2
動畫節目獎
FOOD超人第二季
小兒子系列動畫第三季：快樂
音樂關鍵字—尋聲
海精靈馬努依
樹人大冒險
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
白小櫻／住戶公約第一條
吳靜依／公視學生劇展《樂園 Somewhere Out There》
林書函／公視學生劇展《樂園 Somewhere Out There》
陳莎莉／公視學生劇展—入世
睦媄／公視人生劇展— 風中浮沉的花蕊