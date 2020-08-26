🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 娛樂

快訊／金鐘55入圍揭曉　《想見你》柯佳嬿許光漢搶視帝后

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 14:07:01update2020-08-26 15:02:38

▲第55屆金鐘獎入圍公布，《想見你》柯佳嬿（左）、許光漢（右）搶影帝后。（圖／記者林柏年攝 , 2020.8.23）
▲第55屆金鐘獎入圍公布，《想見你》柯佳嬿（左）、許光漢（右）搶影帝后。（圖／記者林柏年攝 , 2020.8.23）
第55屆金鐘獎於今（26）日下午2點在三立電視文創劇場公布入圍名單，擁有超高討論度的《俗女養成記》、《想見你》和《誰是被害者》等戲劇都備受矚目，有望入圍多項獎項，完整名單如下：

終生貢獻獎

林正雄

陳麗如

生活風格節目主持人獎

鄭雅文

王曉書、 陳濂僑

高怡平

夢多

藍心湄

益智及實境節目主持人獎

胡瓜、瑪麗亞

曾國城、蔡尚樺

黃子佼、吳姍儒

楊貴媚、SOAC、范少勳

綜藝節目主持人獎

吳宗憲、陳漢典、LULU

浩子、亂彈阿翔

許效舜

曾國城、巴鈺

戲劇節目男配角獎

侯彥西／用九柑仔店

馬力歐／國際橋牌社

曹晏豪／噬罪者

楊烈／苦力

蔡阿炮／苦力

戲劇節目女配角獎 

李劭婕 ／客家尋味劇場—烏陰天的好日子

李璇／大林學校

袁艾菲／我們不能是朋友

蔡婌臻／噬罪者

謝瓊煖／苦力


戲劇節目男主角獎

張孝全／誰是被害者

莊凱勛／噬罪者

許光漢／想見你

姚淳耀／鏡子森林

蔡昌憲／苦力

戲劇節目女主角獎

天心／最佳利益

林玟誼／苦力

柯佳嬿／想見你

莫允雯／用九柑仔店

楊謹華／鏡子森林

戲劇節目最具潛力新人獎 

何佩芸／忠孝節義

李沐／誰是被害者

夏大寶／噬罪者

瑭霏／鏡子森林

劉韋辰／HIStory3 那一天

戲劇節目導演獎 

李岳峰、張志鴻／苦力

李權洋、鄭文堂／鏡子森林

高炳權、曾英庭／用九柑仔店

莊絢維、陳冠仲／誰是被害者

黃天仁／想見你

迷你劇集（電視電影）女配角獎

丁寧／公視人生劇展—殘值

范曉萱／罪夢者

楊麗音／俗女養成記

謝欣穎／住戶公約第一條

琇琴／俗女養成記

迷你劇集獎

俗女養成記

罪夢者

糖糖 Online

迷你劇集（電視電影）女主角

黃瀞怡（小薰）／追兇 500 天

吳以涵／俗女養成記

吳奕蓉／客家電視電影院—大桔大利 闔家平安

李又汝／無主之子

謝盈萱／俗女養成記

迷你劇集（電視電影）男主角獎 

洪都拉斯【洪勝德】／公視人生劇展盲人阿清

張孝全／罪夢者

莫子儀／追兇 500 天

陳竹昇／公視人生劇展—殘值

游安順／新創電影短片 大吉

迷你劇集（電視電影）男配角獎

太保／公視人生劇展—殘值

王柏傑／罪夢者

孫綻／無主之子

游安順／公視人生劇展盲人阿清

廖欽亮／新創電影短片 大吉

戲劇節目獎

用九柑仔店

想見你

誰是被害者

噬罪者

鏡子森林

電視電影獎 

公視人生劇展—殘值

公視迷你電影院—釘子花

住戶公約第一條

客家電視電影院—大桔大利 闔家平安

新創電影短片 大吉

自然科學紀實節目獎

台灣的前世今生

爸！媽！今天吃什麼？

原味好時尚

消失的王者

福衛七號 太空任務

人文紀實節目獎

 ivucung 誰謎了路

世界新天目

活力新故鄉

紀錄觀點

誰來晚餐 11 

兒童少年節目獎

kakudan 時光機

出發騎幻島

台灣特有種

青春愛讀書

神奇故事屋

生活風格節目獎 

地球的慶典

我在市場待了一整天

無事坐巴士

跟著 dapin 去旅行

臺灣好味道 足好食臺灣味

綜藝節目獎

台灣金頌音樂萬萬歲 

音樂萬萬歲 第 4 號作品

話山話水話玲瓏

綜藝大熱門

聲林之王　聲境傳奇

益智及實境節目獎

一字千金鬥字英雄會

全民星攻略

全家有智慧

阮三个2

動畫節目獎

FOOD超人第二季

小兒子系列動畫第三季：快樂

音樂關鍵字—尋聲

海精靈馬努依

樹人大冒險

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎 

白小櫻／住戶公約第一條

吳靜依／公視學生劇展《樂園 Somewhere Out There》

林書函／公視學生劇展《樂園 Somewhere Out There》

陳莎莉／公視學生劇展—入世

睦媄／公視人生劇展— 風中浮沉的花蕊

 

 

 

關鍵字

金鐘獎 入圍名單 誰是被害者 想見你 俗女養成記

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

[PR]出道22年23吋螞蟻腰沒變過！曾莞婷分享超有感的5個瘦腰秘訣

出道22年23吋螞蟻腰沒變過！曾莞婷分享超有感的5個瘦腰秘訣

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽