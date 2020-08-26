秋天一到健康亮紅燈！命理師點名「4星座」易莫名生病

現在已進入秋天，你是否開始感覺到一絲涼意？還是覺得溫度依然炎熱呢？今（26）天知名命理艾菲爾老師就公布，進入秋天，健康狀況要特別當心的「4大星座」，有上榜的朋友務必提高警覺了！





1.射手座





秋天「天王星」逆行於你的健康宮，使射手在健康上會有兩種狀況，一是過多的精力用不完，使你直到睡前還是很亢奮，變得難以入眠，建議白天可多做運動、瑜珈，消耗過於亢奮的能量；另一種則是完全相反，可能整日精神不濟、昏昏欲睡，感覺走著走著就會撞到門或牆壁，提醒你作息一定要正常，且中午後就別再碰咖啡、茶等含咖啡因的食物，睡前也盡量不要滑手機，維持好睡眠品質，對精神才有幫助。





2.天秤座





秋天「海王星」逆行於你的健康宮，請天秤要特別留意脊椎、肌肉等問題，你很容易因姿勢不良或運動，甚至莫名不知為何的就腰酸背痛，嚴重的話連稍微久坐一點都不行。請天秤平時一定要注意姿勢是否端正，平常也可多做幫助伸展拉筋的瑜珈、體操等，讓筋骨更加柔韌。另外，運動、走路時也要注意，可能會有扭到腳的問題。



▲秋天一到健康亮紅燈！艾菲爾老師點名「4星座」易莫名生病。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

3.獅子座





秋天「冥王星」逆行於你的健康宮，此時獅子要特別注意腸胃、排便狀況，很容易吃到不對的東西就消化不良，或是因天氣、情緒關係而引起腸躁症。另外，排便狀況也要小心，若長時間便秘或拉肚子，一定要去看醫生，部分獅子也可能有痔瘡的問題，女性則要格外注意泌尿道、私密處的感染，如有不適，記得多喝水、多吃點蔓越莓。





4.天蠍座



