金鐘55／吳宗憲再攜後輩入圍　曾拒絕跟Lulu、陳漢典同台

第55屆金鐘獎於今（26）日公布入圍名單，其中「綜藝節目主持人獎」競爭激烈，包含《綜藝大熱門》的吳宗憲、陳漢典和Lulu、《台灣金頌》的浩子、亂彈阿翔、《瘋神無雙》的許效舜，以及《一袋女王》的曾國城、巴鈺。





今年金鐘獎將於9月26日舉行，而當天恰巧也是吳宗憲58歲生日，他曾與女兒Sandy錄製《小明星大跟班》時表示，今年只為愛女登金鐘，還笑虧與他主持《綜藝大熱門》的夥伴：「那個漢典跟Lulu一天到晚叫我跟他們一起上，我比較想跟Sandy一起上台，才不要跟他們！」事實上，這次已經是《綜藝大熱門》開播以來，吳宗憲第4度與陳漢典、Lulu以「綜藝節目主持人獎」角逐金鐘，吳宗憲今天知道入圍後，開心表示：「台灣就剩大熱門這一個傳統綜藝節目，製作團隊做得很好，好到我都不敢抱怨，入圍是對製作團隊專業的肯定，也希望今年旗開得勝抱得獎項回來。」



