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金鐘55／吳宗憲再攜後輩入圍　曾拒絕跟Lulu、陳漢典同台

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 19:16:45

▲憲哥（左圖）再攜後輩入圍金鐘，曾喊話不要跟Lulu （右圖中）、陳漢典（右圖左）。（圖／中天提供、記者林柏年攝）
▲憲哥（左圖）再攜後輩入圍金鐘，曾喊話不要跟Lulu （右圖中）、陳漢典（右圖左）。（圖／中天提供、記者林柏年攝）

第55屆金鐘獎於今（26）日公布入圍名單，其中「綜藝節目主持人獎」競爭激烈，包含《綜藝大熱門》的吳宗憲、陳漢典和Lulu、《台灣金頌》的浩子、亂彈阿翔、《瘋神無雙》的許效舜，以及《一袋女王》的曾國城、巴鈺。

今年金鐘獎將於9月26日舉行，而當天恰巧也是吳宗憲58歲生日，他曾與女兒Sandy錄製《小明星大跟班》時表示，今年只為愛女登金鐘，還笑虧與他主持《綜藝大熱門》的夥伴：「那個漢典跟Lulu一天到晚叫我跟他們一起上，我比較想跟Sandy一起上台，才不要跟他們！」事實上，這次已經是《綜藝大熱門》開播以來，吳宗憲第4度與陳漢典、Lulu以「綜藝節目主持人獎」角逐金鐘，吳宗憲今天知道入圍後，開心表示：「台灣就剩大熱門這一個傳統綜藝節目，製作團隊做得很好，好到我都不敢抱怨，入圍是對製作團隊專業的肯定，也希望今年旗開得勝抱得獎項回來。」 

許效舜今年以《瘋神無雙》獨自入圍金鐘，「入圍是緣份，做好是本份」，坦言能為台灣的快樂指數盡一份心力，就是他一生的職志。時尚教主藍心湄今年首度角逐金鐘，以《女人我最大》入圍「生活風格節目主持人獎」，她表示：「要先謝謝評審，《女人我最大》這18年以來全年無休，是周一到周五播出的節目，節目很在意腳本，每一集都要非常的豐富。」 她也透露這18年來，沒有一天倦怠，也沒有請過一次的代班主持人，敬業努力是她對自己最基本的要求。（編輯：侯家瑜） 

▲藍心湄今年首度角逐金鐘。（圖／TVBS提供
▲藍心湄今年首度角逐金鐘。（圖／TVBS提供 ）
▲許效舜曾在錄外景時，因膝蓋太痛偷偷大哭。（圖／衛視中文台提供）
▲許效舜今年以《瘋神無雙》入圍金鐘。（圖／衛視中文台提供）

關鍵字

藍心湄 金鐘入圍 陳漢典 憲哥 Lulu

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