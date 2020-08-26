金鐘入圍名單出爐！網揭「台劇女主成長史」：傻白甜掰掰

今年金鐘入圍名單公布後吸引眾人討論，許多觀眾就心儀《俗女養成記》的謝盈萱和《想見你》的柯佳嬿能奪下獎項。日前就有網友在PTT的TaiwanDrama板提問台劇的女主角是曾幾何時從偶像劇常見的「傻白甜」形象，逐漸翻轉成當代女性充滿自我意識，「僅管多面，有柔弱也有無助，但最終都會希望自己要學會堅強走下去」的角色形象。
原PO就認為自己最有感觸的是從十年前的《敗犬女王》開始，就有了對女性形象的翻轉，「女生不再是老了就行情下跌的老處女，楊謹華飾演的事業型女主一樣過得自信亮麗，甚至收獲年下男友兼小鮮肉」，而該劇「敗犬」一詞不僅當時讓人耳目一新，流行至今也讓不少觀眾在心底留下「我敗犬我驕傲」的深刻印象。
接著原PO就表示近年再看的幾部台劇例如《必娶女人》、《我的男孩》、《俗女養成記》等，也可以發現大多塑造出女強人的角色，就算有柔弱、無助的時候，最終也會希望自己能「學會堅強走下去」。更表示相較於陸劇「小成本製作，主打撒糖、暖男等元素」或韓劇「一貫的男護女設定」，台劇題材反而因為整個時代背景和社會氛圍改變，「在女角刻畫上有了較強的自主意識」。
不少網友也紛紛認同原PO所言，紛紛表示「傻白甜真的看不太下去啊」、「臺灣已經很久沒有很火紅的傻白甜劇，不知道是劇本還是配對出了問題」、「傻白甜變少、角色年齡增加，應該跟最早看偶像劇的世代已經長大有關」、「傻白甜看的很膩了，幸好現在題材越來越多元」、「女主雖也需要拯救但不是能力，而是心靈上」、「說真的目前看到的女強人最有感的只有程又青吧」。
本屆金鐘獎「視后」名單當中除了在《想見你》一人分飾兩角的柯佳嬿呼聲高外，還有入圍常客楊謹華、天心，以及首次入圍的莫允雯、林玟誼等五位台灣優秀女演員。此外，「第55屆金鐘獎」頒獎典禮不受新冠疫情影響，將於台北國父紀念館舉行，並於9月19日進行廣播金鐘頒獎典禮，9月26日則將接續進行電視金鐘頒獎典禮。（編輯：楊智傑）