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金鐘入圍名單出爐！網揭「台劇女主成長史」：傻白甜掰掰

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 17:00:55

▲金鐘獎入圍名單揭曉，柯佳嬿（左）和謝盈萱（右）精湛演技獲不少觀眾掌聲，也有網友好奇台劇的女主角是從何時擺脫「傻白甜」形象的。（合成圖／左圖翻攝自臉書《想見你》粉專；右圖翻攝自臉書《俗女養成記》粉專）
▲金鐘獎入圍名單揭曉，柯佳嬿（左）和謝盈萱（右）精湛演技獲不少觀眾掌聲，也有網友好奇台劇的女主角是從何時擺脫「傻白甜」形象的。（合成圖／左圖翻攝自臉書《想見你》粉專；右圖翻攝自臉書《俗女養成記》粉專）
第55屆電視金鐘獎入圍名單於今（26）日下午2點揭曉，頒獎典禮則將在9月26日於台北國父紀念館舉行。本屆入圍名單戲劇類別由去年的《俗女養成記》、《想見你》，今年的《誰是被害者》、《罪夢者》搶下眾人關注，不少觀眾就大呼近來台劇大爆發，女主角更是擺脫一貫「傻白甜」形象，更有網友盤點了歷年來台劇當中女主角形象和個性的成長史，紛紛指出造成這個轉變的「重頭戲」其實早在好幾年前就開始了。

今年金鐘入圍名單公布後吸引眾人討論，許多觀眾就心儀《俗女養成記》的謝盈萱和《想見你》的柯佳嬿能奪下獎項。日前就有網友在PTT的TaiwanDrama板提問台劇的女主角是曾幾何時從偶像劇常見的「傻白甜」形象，逐漸翻轉成當代女性充滿自我意識，「僅管多面，有柔弱也有無助，但最終都會希望自己要學會堅強走下去」的角色形象。

原PO就認為自己最有感觸的是從十年前的《敗犬女王》開始，就有了對女性形象的翻轉，「女生不再是老了就行情下跌的老處女，楊謹華飾演的事業型女主一樣過得自信亮麗，甚至收獲年下男友兼小鮮肉」，而該劇「敗犬」一詞不僅當時讓人耳目一新，流行至今也讓不少觀眾在心底留下「我敗犬我驕傲」的深刻印象。

▲楊謹華靠《鏡子森林》入圍金鐘最佳女主角。（圖
▲楊謹華不僅在當年憑《敗犬女王》獲得眾人肯定，今年更靠《鏡子森林》入圍金鐘最佳女主角。（圖 / 民視提供）
接著原PO就表示近年再看的幾部台劇例如《必娶女人》、《我的男孩》、《俗女養成記》等，也可以發現大多塑造出女強人的角色，就算有柔弱、無助的時候，最終也會希望自己能「學會堅強走下去」。更表示相較於陸劇「小成本製作，主打撒糖、暖男等元素」或韓劇「一貫的男護女設定」，台劇題材反而因為整個時代背景和社會氛圍改變，「在女角刻畫上有了較強的自主意識」。

▲（圖／翻攝自PTT）
▲原PO表示最近的台劇女主角形象不如以往傻白甜，同時盤點台劇女主的成長史。（圖／翻攝自PTT）
不少網友也紛紛認同原PO所言，紛紛表示「傻白甜真的看不太下去啊」、「臺灣已經很久沒有很火紅的傻白甜劇，不知道是劇本還是配對出了問題」、「傻白甜變少、角色年齡增加，應該跟最早看偶像劇的世代已經長大有關」、「傻白甜看的很膩了，幸好現在題材越來越多元」、「女主雖也需要拯救但不是能力，而是心靈上」、「說真的目前看到的女強人最有感的只有程又青吧」。

本屆金鐘獎「視后」名單當中除了在《想見你》一人分飾兩角的柯佳嬿呼聲高外，還有入圍常客楊謹華、天心，以及首次入圍的莫允雯、林玟誼等五位台灣優秀女演員。此外，「第55屆金鐘獎」頒獎典禮不受新冠疫情影響，將於台北國父紀念館舉行，並於9月19日進行廣播金鐘頒獎典禮，9月26日則將接續進行電視金鐘頒獎典禮。（編輯：楊智傑）

▲《用九柑仔店》女主角莫允雯。（圖／翻攝自臉書《用九柑仔店》粉專）
▲《用九柑仔店》女主角莫允雯。（圖／翻攝自臉書《用九柑仔店》粉專）
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天心以《最佳利益》當中的律師一角入圍。（圖／翻攝自NOWnews資料中心）
▲林玟誼（右）、蔡昌憲（左）以「苦力」入圍金鐘。（圖／公視提供）
▲林玟誼（右）、蔡昌憲（左）以《苦力》入圍金鐘。（圖／公視提供）

關鍵字

金鐘獎 傻白甜 柯佳嬿 謝盈萱 台劇

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