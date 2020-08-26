媽媽突然「現聲」片場　陳昊森哭到不行！

虐心的

陳昊森因為拍這部電影，似乎變成愛哭鬼，但他在拍攝之前，最怕的竟是哭戲，「因為我很不容易哭，從小媽媽就要我沒事不許哭，所以很害怕哭戲，但我有一個弱點是，只要聽到我媽媽叮嚀和幫我加油的聲音，就會忍不住落淚，結果在拍哭戲的那天，導演居然和我媽媽串通好，事先錄好媽媽對我說的話，然後在現場放出來。」果然一聽到媽媽的聲音，

▲曾敬驊拍戲時什麼都不怕，讓監製瞿友寧印象深刻。（圖／氧氣電影）

曾敬驊在片中飾演瘋瘋的Birdy，拍攝過程也非常瘋狂，即使有跳樓、跳海等搏命演出，他也沒在怕，讓監製瞿友寧大讚說：「他是一個瘋狂的演員，第一次見面感覺很斯文害羞，但上了戲之後，會做出什麼驚人的舉動，永遠沒人知道。」

此外，片中加入管樂隊、負責吹奏薩克斯風的曾敬驊，其實從小就有學過薩克斯風，至於有沒有因為指導音樂而跟學妹產生感情？他笑說：「那個年紀哪懂什麼浪漫，只是可愛而已，而且比起學音樂的女生，我比較喜歡會運動的陽光女孩。」

▲法比歐曾為戲增胖15公斤。（圖／氧氣電影）

法比歐在片中飾演學校神父，除了指導管樂隊學生吹奏樂器，也同時傾聽他們的心事，陳昊森透露，

又花了一個月的時間減肥10公斤，才恢復正常體態。電影將於9月30日全台上映。