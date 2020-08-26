孩子的爸是「殺人犯」　網紅辣媽自爆3年前曾遭設計

網紅辣媽T妹因傲人的E級上圍在臉書上擁有大批粉絲，雖然已經是孩子的媽，但她的魔鬼身材依舊令人大噴鼻血，也時常在臉書上分享兒子T寶的生活點滴，今（26）日她在臉書上轉發一則新聞，透露孩子的爸其實是1名殺人犯，並直言：「認識他是我人生唯一後悔的事。」





「我其實一直不想透露孩子的爸，不是我在保護他，是我（想）保護T寶」，由T妹轉貼的新聞內容中可以看到，1名張姓嫌犯被判刑14年，因拒絕入監而被通緝，甚至在內湖上演警匪追逐，所幸嫌犯在警方掏槍嚇阻之下才順利被帶回。





T妹坦言自己是在2017年才認識對方，對於對方是殺人犯一事並不知情，自己也是被矇在鼓裡。而T妹過去一直對孩子的爸說：「你一定會有現世報，你一路怎麼設計、對我做泯滅人性的事！連孩子要生了！也可以把錢盜光，一定會有報應。」也透露對方前幾天來找她，告訴她自己有多悔恨，希望能把兒子帶回來給他，因為不知還自己剩多少間可以在外面。



