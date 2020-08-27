新人擺排場「帶8助理上節目」　謝霆鋒傻眼拒同台

謝霆鋒自製節目《鋒味》已做到第5季，日前他受邀上《騰訊新聞財約你》，提到當今藝壇生態，指自己也管商業，《鋒味》至今來過90多個藝人，節目請誰、該藝人要帶多少助理他都知道。
接著，謝霆鋒分享親身見識某新人的大排場，「他需要帶多少個助理？髮型師、髮型師的助理、翻譯、翻譯的助理、經紀人、經紀人的助理、助理的助理，保鑣帶2個，然後還有一個化妝，還有一個自己的私人助理。」
謝霆鋒表示，看到名單他便知道要花多少錢在來賓住宿，看著看著也就忍不住問：「他以為自己是誰？」也就不要這位藝人，不過謝霆鋒說，現在確實世界大了，很多新人都會有這樣的要求，差別在於生活方式還是幸福許多，「我們以前還是比較苦的。」
不少網友看完節目感慨表示，很多明星都把自己看的太高，「就是一份工作，賺得比普通人多，放平心態，真沒必要陣仗這麼大」，有人從不同角度看，認為創造許多就業機會，「人口多工作難找！這些人都是跟在後面要飯吃的，可以理解」，也有網友驚呆問：「翻譯的助理？」「翻譯還有助理？真是開眼界了！」
有網友質疑謝霆鋒年輕時也是大陣仗，遭其他人反駁，「可以看看機場視頻，他一直都只帶一個男助理」、「他就一個助理，也不用化妝師，幹啥都素顏，也不用翻譯，自己會五六門語言」！（編輯：楊穎軒）
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