NOW早報／館長深夜遭開3槍！右手、腳中彈　緊急送醫救治

網路紅人館長陳之漢，今（28）日凌晨在大街上遭不明人士開槍，現場警消到場，進行緊急處置，目前館長已被送醫急救。警方表示，隨後有一名自稱是開槍人士的23歲劉姓男子，前往林口警分局自行投案，但不願意提供任何資料，強調要「等律師到」才肯開口，且包包也不給搜查。目前警方積極調閱附近監視器，釐清相關案情。

▲萬人血清抗體檢測記者會。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）

▲觀光局「安心旅遊國旅補助方案」出爐，自由行每房補助1,000元，離島還會加碼補助。（圖／記者陳致宇攝）

▲高雄市議員黃捷。(圖 / 翻攝黃捷臉書)