NOW早報／館長深夜遭開3槍！右手、腳中彈　緊急送醫救治

網路紅人館長陳之漢，今（28）日凌晨在大街上遭不明人士開槍，現場警消到場，進行緊急處置，目前館長已被送醫急救。警方表示，隨後有一名自稱是開槍人士的23歲劉姓男子，前往林口警分局自行投案，但不願意提供任何資料，強調要「等律師到」才肯開口，且包包也不給搜查。目前警方積極調閱附近監視器，釐清相關案情。
今日天氣／各地高溫炎熱 中南部、北東局部大雨
今（28）日清晨以前仍在西南風影響下，中南部的雨勢較為持續，容易出現短時強降雨，白天開始西南風逐漸減弱，中南部降雨空檔增多，轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，仍有局部大雨或豪雨發生機率，而東南部也會有局部降雨，至於其他地區則為午後雷陣雨的天氣，午後對流發展較早且較為旺盛，還是容易出現局部短時大雨，午後需留意天氣變化；溫度方面，南部雲量多，高溫在30度左右，其他地方可以來到33到35度，沒下雨時感受較為悶熱。
萬人血清結果出爐 葉彥伯：台灣社區很安全
台大公衛學院與彰化縣政府合作的彰化縣萬人血清抗體檢測，昨（27）日正式報告，彰化縣衛生局長葉彥伯針對執行的方向與結果，向民眾說明。葉彥伯指出，本次報告透過確診個案以及確診接觸者為主要目標族群做檢測，結果顯示目標群體的感染率只有萬分之八點三，這份研究顯示台灣社區是很安全的。
安心旅遊加碼16億預算 交通部：努力讓補助如期完成
交通部觀光局推出安心旅遊補助方案，預計於7月至10月實施，但日前傳出39億元預算恐提早在9月上旬用罄，補助可能提前結束或金額減半，讓旅遊業者急得跳腳，交通部也緊急向行政院爭取預算加碼，行政院發言人丁怡銘昨（27）日表示，可挪用補助外籍觀光客預算約16億，讓安心旅遊撐到9月底，交通部回應，會努力讓安心國旅依原方案如期完成。
原想留在時代力量改革 黃捷談退黨：連選舉都因人設事
高雄市議員黃捷26日深夜在臉書上PO文，宣布退出時代力量，引發社會各界議論。黃捷昨天（27日）上午也出面接受媒體訪問，表示從八月初前黨主席徐永明涉嫌貪污時，就已經有意想要退出時代力量，不過隨著代理主席邱顯智宣布決策委員改選，讓她還想留在黨內進行改革。不過現在卻因為黨中央針對黨員資格一事都還要「因人設事」，讓她覺得「真的沒什麼好說的了」。
周曉涵七夕化身惹火仙女 網讚：像個藝術品
36歲的周曉涵擁有精緻的五官和性感的櫻桃小嘴，出道多年的她演過多部偶像劇，通告、廣告代言也不少，時常在螢光幕前亮相。日前是七夕情人節，她大方放送一張內衣照福利，讓粉絲們大飽眼福。（編輯：賴詠璿）
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