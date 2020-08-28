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館長中彈「直播交代遺言」　同業抖內幕：別解讀那麼偉大

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-08-28 14:28:02update2020-08-28 14:36:43

▲館長中彈後開直播交代遺言。（圖／資料照、館長直播）
▲館長中彈後開直播交代遺言。（圖／資料照、館長直播）
館長（陳之漢）今（28日）凌晨在自家健身房前遭槍擊，嫌犯下手10分鐘後帶槍投案，稱不滿性騷擾事件遭館粉肉搜才決定洩憤，同為網紅的廣告小妹（凡槿）發文譴責兇手，但將館長中彈後開直播的行為定調是炒新聞，「別把它解讀得那麼偉大！」

▲廣告小妹對T妹論點不以為然。（圖／臉書）
▲廣告小妹對館長槍擊案發表看法。（圖／廣告小妹臉書）
館長身中3槍後倒地，並開直播交代遺言，「希望大家這一次如果我不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神、照顧我的老婆跟小孩，拜託大家，還有我的媽媽。」期間痛到不停哀號，但仍忍痛把話說完。

廣告小妹稍早發文表示，對於館長遇襲自己不感意外，「他這個性，放在美國早死千百回，這說明了台灣還是很安全的。」但仍慰問對方：「他被開槍，我一樣遺憾（無論我多麼不喜歡他）。總是違法者不對，就事件本身，館長沒必要被檢討。祝早日康復。」

話鋒一轉，廣告小妹分析館長開直播的行為，「他的職業就是網紅。脫下網紅這個身份，他無法達到今日的商業成就。被開槍還直播，是敬業的表現。」認為館長此作為在任何公關、行銷眼裡都是正確的決定，「這曝光量，可以穩坐一星期的排行榜。他有付出相對應的成本和代價，換來這海量曝光。Respect.」

▲廣告小妹全文。（圖／廣告小妹臉書）
▲廣告小妹全文。（圖／廣告小妹臉書）
另外，作家喪彪 ‧ 柳飄飄也發文表達看法，她直呼整起槍擊案「還能再更荒唐嗎？」盼相關單位能重視社會治安，別讓老百姓活在恐懼中。對於館長本身，她說縱使對方行事風格惹議，亦不該檢討受害者、合理化任何形式的暴力。

喪彪 ‧ 柳飄飄直言：「從虐待動物到開槍行兇，這些都不該是我們生而為人應該存在的行為。」並期望受害者早日康復，加害者盡快受到應有的懲罰。（編輯：楊穎軒）

▲喪彪
▲喪彪
▲喪彪 ‧ 柳飄飄全文。（圖／喪彪 ‧ 柳飄飄臉書）

關鍵字

館長 直播 遺言 廣告小妹 性騷擾

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