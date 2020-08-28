連體嬰分割了！曾智希卻被爸爸放棄　在馬路上崩潰大哭

八點檔《天之驕女》播出林萱瑜（飾演高仁美）與曾智希（飾演高仁芯）因車禍而連體分割，姊妹情虐心引發網友落淚，劇中林萱瑜躺在病床上虛弱的哭著說：「我要把肝捐給仁芯」，而在順利的分割成功甦醒後，身為妹妹的曾智希卻不因此感到開心，而是想起當初聽到因車禍只能救一個，爸爸王耿豪卻果斷的選擇放棄她，讓她毅然決然與家人而反目成仇。



▲曾智希（左）與家人反目成仇。（圖 / 三立提供） 曾智希表示只要林萱瑜輕輕抓住她的手就能有安全感，讓她更進去角色情緒裡，最近一場分割後她自己在病床上爆哭的戲，一開始演出的情緒不夠滿，還請鏡頭外沒演出的林萱瑜進來陪她，由於鏡頭會帶到手部位置，因此林萱瑜只能蹲在病床下抓住曾智希的腳，不禁讓她笑說：「這場戲真的超荒謬的，病床上看到有一個人一直哭，但只要鏡頭拉遠就會看到有一個人躲在床下抓住我的腳，可見我對萱瑜的依賴。」林萱瑜也稱兩人的分割是「折磨的開始」，雖然身體解脫但心靈卻開始萎縮，透露劇情將「越來越虐心」。



▲曾智希（左）、林萱瑜培養出好感情。（圖 / 三立提供） 首次演出八點台劇的曾智希在網路上大獲好評，劇中角色相當情緒化，對此她自爆現實生活中的自己也是如此，有次與男友吵架想把話說清楚，對方卻躲在房間裡不肯開門，讓她爆氣踹門，沒想到才踹一下，房門便被踹破，當下讓她驚呼感嘆道：「難道我是神力女超人嗎？」自認私下是愛哭鬼的她，常在排戲時邊排邊哭，讓導演在片場不知所措問：「妳在哭什麼啦！」還有次與朋友聚餐完，想到近日釋出預告中爸爸王耿豪選擇放棄自己時，讓她忍不住在馬路上痛哭。



